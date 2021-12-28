الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس البرلمان لوزير التعليم: «رد على النواب دون إضاعة الوقت»

حنفي جبالي
حنفي جبالي

قاطع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أثناء رده على طلبات المناقشة وطلبات الإحاطة والأسئلة الموجه إليه من النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء.

وقال جبالي: «نحن أمام مسؤولية جماعية للحكومة، وحضرتك قلت إن هناك مسؤوليات لبعض الوزارات الأخرى منها المالية والصحة وأرجوك أدخل في الموضوع الفني لوزارة التربية والتعليم ومسؤلياتها على الفور دون إضاعة الوقت ورد على الوسائل الرقابية للنواب».

ودعا رئيس المجلس وزير الشئون البرلمانية والنيابية والشئون القانونية المستشار علاء الدين فؤاد إلى تجهيز رودود لما ذكره وزير التربية والتعليم من مسؤوليات لبعض الوزارات الأخرى، قائلا لوزير شئون المجالس النيابية «جهز ردك، وزير التربية والتعليم ذكر مسؤوليات لوزارات وأنت ممثل الحكومة».

ومن جهته، أعرب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن سعادته بعدد الأدوات الرقابية الكثيرة التي استعرضها أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، مشيرا إلى أن ذلك دليل على الاهتمام بمشكلات التعليم وهو شئ صحي، متابعا: «يسعدني الرد على تلك الأدوات».

وقال الوزير: «نحن شركاء وكلنا مصريين ولسنا جبهتين، وكلنا أولياء أمور ولنا رأي فيما نسمعه، وأعذروني لأنني لم أكن أعمل بالسياسة من قبل ولغتي مباشرة، واتمنى مساعدة النواب في حل كثير من القضايا».

وأضاف الوزير: «اتفقت مع الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بالمجلس، على عمل حاجة جديدة بدءا من السنة الجديدة وهي إعداد جدول لحضوري البرلمان كل شهر وإعداد أجندة موضوعات، بحيث كل شهر نناقش واحد من الموضوعات مثل عجز المعلمين الكثافات والمناهج وغيرها».

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وائل لطفي

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