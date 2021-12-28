تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة نشوب مشاجرة بالمهندسين

قررت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الثلاثاء، تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة نشوب مشاجرة بين شخصين بسبب خلافات مالية، في منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على مشاجرة نشبت بين شخصين بسبب خلافات مالية بمنطقة المهندسين بدائرة قسم شرطة العجوزة، واقتياد طرفي المشاجرة لديوان القسم.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصاب بمنطقة المهندسين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وتم فرض كردون أمني وتمكنت القوات من السيطرة على المشاجرة وإنهائها، وضبط طرفيها واقتيادهما إلى ديوان القسم، وتبين من التحريات الأولية أن خلافات مالية سبب المشاجرة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.