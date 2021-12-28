الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير النقل: قطارات السكك الحديدية تحولت لوسائل نقل آمنة حديثة

المهندس كامل الوزير
المهندس كامل الوزير

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الدولة حولت، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قطارات السكك الحديدية إلى وسائل نقل آمنة وحديثة ومتطورة تقدم خدمة كريمة للمواطن المصري، وخاصة في صعيد مصر للتواكب مع مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي.

وأعرب وزير النقل- في كلمة اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح أعمال التطوير والتوسعات الجديدة في مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان- عن سعادته بالتحدث للمرة الثانية خلال أسبوع عن التنمية الصعيد ما يعكس اهتمام الرئيس السيسي بالصعيد وأهل الصعيد.

وأضاف أن المرة الأولى كانت عن المشروعات التي تنفذها الدولة في قطاعات النقل المختلفة، وخاصة المشروعات التي تنفذ لصالح صعيد مصر، واليوم نتحدث عن نشأة وتطوير سكك حديد مصر وخاصة الوحدات المتحركة من الجرارات وعربات الركاب والبضائع.

وتابع الوزير أن معظم القطارات خاصة في أيام العطلات والإجازات الرسمية المنطلقة من القاهرة إلى الصعيد والعكس كانت مزدحمة جدا، وحاليا أصبحت تسير دون تكدس الركاب.

واستطرد أنه تم البدء في إنشاء السكك الحديد في مصر سنة 1851، بينما كان عدد سكان مصر 4 ملايين نسمة، وتم الانتهاء من خط القاهرة الإسكندرية بطول 200 كلم سنة 1854 وكان تعداد السكان 4.2 مليون نسمة، وتم الانتهاء من خط القاهرة السويس بطول 140 كلم سنة 1858، وكان عدد السكان 4.6 مليون نسمة، وتوالت عمليات إنشاء السكك الحديدية إلى أن تم الوصول عام 1952 إلى 4640 كلم ووصل عدد سكان إلى 20 مليون نسمة.

وأشار وزير النقل إلى أنه في عام 2010 تم الوصول إلى عدد سكان 80 مليون نسمة مع 9500 كيلو سكك حديد، لافتا إلى أن تلك الزيادة لا تتناسب مع عدد السكان.

ونوه إلى أنه في 2021 تم الوصول إلى 102 مليون نسمة مع 10 آلاف كلم سكك حديد فقط، موضحا أن خلال العامين الماضيين تمت زيادة 500 كلم مع رفع كفاءة الـ9500 كلم وتجديدها بالكامل.

وذكر أنه في خطة 2024 سيكون تم الوصول إلى 108 ملايين نسمة مع 13 ألفا و100 كلم، لأنه سيتم إدخال ازدواجات جديدة لخطوط السكك الحديد كالقاهرة - منوف - طنطا أو الزقازيق - ميت غمر، وأنه في عام 2030 سيكون التعداد 120 مليون نسمة وتصل أطوال الخطوط إلى 15 ألف كلم من السكك الحديدية.

أسوان تنمية الصعيد السكك الحديدية وزير النقل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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