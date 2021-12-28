محافظ كفر الشيخ يكلف بالتواصل مع الراغبين في الحصول على أراضي بالوادي الجديد

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اجتماعا، لمتابعة تقديم الطلبات الخاصة بحصول أهالي المحافظة المنطبق عليهم الشروط على مساحات من أراضي الوادي الجديد القابلة للزراعة، تنفيذاً للبروتوكولات التي وقعها المحافظون الثلاثة "كفر الشيخ، المنوفية، والغربية" مع محافظ الوادي الجديد، واللواء سامي الشناوي، رئيس هيئة تنمية الصعيد، وشهد توقيعها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في شهر يونيو الماضي.

كما ناقش محافظ كفر الشيخ خلال الاجتماع الاستفسارات الخاصة بالحصول على الأراضي، والرد على تساؤلات أهالي المحافظة، موجها بنشر الردود بالوحدات المحلية ومجالس المدن، والتواصل مع الراغبين في الحصول على الأراضي والرد على أي استفسار أو تساؤل، مناشداً أهالي المحافظة بالتقدم بالأوراق والمستندات المطلوبة، ليتيسر على الراغبين الحصول على الأراضي والمنزل وكل الخدمات التي وفرتها الدولة لهم بالوادي الجديد، مؤكداً أنها فرصة لتوفير عمل وإقامة بموقع يضم كافة المرافق والخدمات اللازمة للمعيشة.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد، ومبروك حجاج، المستشار القانوني بالمحافظة، والدكتور يحيي زكريا عليه، عميد كلية الزراعة بكفر الشيخ ممثل عن جامعة كفر الشيخ، وناجح فوزي غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، وكمال ميدان، وكيل وزارة الموارد المائية والري بكفر الشيخ، وأحمد محمود الشناوي، وكيل وزارة الإسكان بكفر الشيخ، وأسماء الله محمد حسن، مدير إدارة شباب الخريجين بالمحافظة، والحبشي سعد جبر، مدير إدارة التعاون الزراعي بالمحافظة، ورشا محمد أبوزيد، إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المواقع التي سيتسلمها أبناء المحافظة كاملة المرافق ،وأنه يشيد برغبة العديد من أبناء المحافظة بالإقامة بالوادي الجديد، ومثنياُ على العديد من أبناء المحافظة الذين تبنوا مشروعات زراعية ناجحة في العديد من المحافظات ومنها محافظة الوادي الجديد، مؤكداً أن توقيع البروتوكولات تنفيذاً للتوجه العام للدولة للخروج من الوادي الضيق إلى الأماكن الصحراوية وتعميرها، وحلا للمشكلة التي تعاني منها المحافظة لافتقارها لوجود ظهير صحراوي، وتعد بمثابة حل لأزمة التكدس السكاني الكبير الذي تشهده، والتي أدت إلى الكثير من التعديات على الأراضي الزراعية.

وقال البشبيشي، إن المحافظة أعلنت عن الشروط الواجب توافرها للاستفادة ب ال5 أفدنة والمنزل الذي سيتسلمه المستفيدون، مؤكداً أنها فرصة لتوفير فرصة عمل والإقامة بموقع يضم كل المرافق والخدمات اللازمة للمعيشة، مؤكداً أنه تفقد في زيارتين سابقتين المواقع والأراضي والمنازل المعدة للراغبين في الحصول على مساحات أراضي قابلة للزراعة، لصالح أهالي محافظة كفر الشيخ.

يذكر أن توقيع البروتوكولات، جاء وفق توجيهات الدولة بتخصيص مساحات من الأراضي القابلة للزراعة في محافظة الوادي الجديد لصالح المحافظات الثلاث ضمن المشروع القومي للجذب السكاني للأراضي الجاهزة للاستصلاح الزراعي لحل أزمة عدم وجود ظهير صحراوي لتلك المحافظات، مما يسمح لها بالتمدد العمراني، كما تهدف هذه البروتوكولات إلى تحسين الدخول والظروف المعيشية للمنتفعين في مناطق الاستصلاح؛ للخروج من الوادي الضيق إلى الصحراء الشاسعة ومضاعفة المساحة، وذلك من خلال إقامة مشروعات تنمية زراعية شاملة في المناطق المستهدفة.