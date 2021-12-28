الرئيس السيسى يوجه باستبدال سياسة تقديم الأسمدة للمزارعين بـ«دعم نقدى»

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى استبدال سياسة تقديم الأسمدة للمزارعين بالدعم النقدي لإغلاق الباب أمام أي شكل من أشكال الفساد.

ولفت الرئيس إلى أن طن السماد يتم بيعه للمزارعين بـ(3000) جنيه، وأصبح سعر الطن حاليا (4500) جنيه، بما يمثل حوالي ثلث سعره الحقيقي في السوق الذي يبلغ 14 ألف جنيه.

وأوضح أن تعديل سياسة التسعير من شأنها تمكين المصانع من الوفاء باحتياجات السوق الداخلية والتصدير إلى الخارج.

وطالب الرئيس السيسي المزارعين بتبني نظم الري والزراعة الحديثة والتي تقلل من استهلاك السماد بنسبة تتراوح مابين 40% - 50%، فضلا عن تقليل استهلاك المياه والتلوث.

ونبه الرئيس السيسي إلى أن الإدارة الجيدة تأتي من خلال العمل بدون أية خواطر أو محسوبيات أو تعيين أشخاص دون الحاجة لهم، مشددا على أن هذا الأمر لن يتحقق إلا بمشاركة القطاع الخاص لأنه يحافظ على ماله.

وأشار إلى أنه عندما يتناول هذه السلبيات فإن ذلك من منطلق حرصه على الصالح العام للبلاد لتكون مصانع القطاع العام الموجودة أداة لتنمية الاقتصاد والمجتمع.

ودعا الرئيس السيسي، مجددا، القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات القومية قائلا: "الدولة في حاجة إلى القطاع الخاص، حيث إن إدارة القطاع العام على مدى الأربعين عاما الماضية لم تكن بالكفاءة المطلوبة بل مثلت عبئا وحققت نتائج سيئة".

وشدد الرئيس السيسي، على الحاجة إلى تفعيل الحوكمة في كل قرش يتم صرفه سواء فيما يتعلق بحركة نقل العمالة أو استهلاك الطاقة وخلافه، لافتا إلى أن القطاع الخاص لا يُهدر المال.