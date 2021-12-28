الرئيس السيسى لـ«وزراء الحكومة»: كلموا الناس «زيى» هيقفوا معاكم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن أهالي محافظة أسوان عانوا وتحملوا سابقا أشكال كثيرة من تلوث البيئة، ونعدهم بتطبيق معايير حماية حقيقية.

وقدم الرئيس السيسي، خلال افتتاحه عددا من المشروعات بمحافظة أسوان ضمن «أسبوع الصعيد»، الشكر لكل القائمين على أعمال التطوير بالمحافظة، محذرا من تكرار أخطاء الماضي، فيما أكد على عدم المساس بحقوق العمال خلال عملية الإصلاح التي تجري في قطاع الأعمال.

وأشار الرئيس إلى أن الدولة تتكلف كافة الأعباء للإصلاح الذي يتم تنفيذه في تلك الشركات، قائلًا: «مش هنسى أقول لكم وإحنا بنعمل إصلاح في قطاع الأعمال، إننا بنحافظ على العمالة وحقوقهم في كل إجراء بيتم سواء تسويق أو إصلاح، العامل مالوش أي ذنب».

وقال الرئيس السيسي، إن البلاد كانت تواجه الخراب والدمار في عام 2011، مضيفًا: «اللي أنقذنا في 2011 ربنا وحده لأجل خاطر الغلابة، ولا نريد العودة مرة أخرى للخراب، والتدهور الذي عانت منه المصانع في ذلك الوقت».

كما وجه رئيس الجمهورية حديثه إلى الوزراء: «كلموا الناس زي مانا بتكلم هتلاقوا الناس معاكم، لأن المواطن عاوز المصلحة وبيستحمل معانا، لو أنا خايف عليكم من الضياع تزعلوا مني؟».