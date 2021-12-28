قسط 100 جنيه.. 8 معلومات عن تطبيق أول تأمين للمصريين بالخارج

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بدء تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج اعتبارا من 1 يناير 2022.

وتوضح «الدستور» التفاصيل الكاملة عن تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج أول يناير المقبل

- بدء تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، اعتبارا من 1 يناير 2022.

- تطبيق التأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج جاء تلبية لطلبات المصريين بالخارج خاصة من العاملين بدول الخليج.

- التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين لتطبيق التأمين بدءا من أول يناير 2022 بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.

- مد المظلة التأمينية للمصريين في الخارج، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأميني بالسوق.

- التسجيل عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض على موقع المجمعة المصرية.

- قسط التأمين بمبلغ ١٠٠ جنيه فقط في السنة.

- توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير لنقل الجثامين لتتكفل المؤسسة بتكاليف شحن الجثامين.

- توفير التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة.

وكانت وزيرة الهجرة وقعت في سبتمبر الماضي، للمرة الأولى، مذكرة تفاهم مع كل رئيس هيئة الرقابة المالية، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وذلك بهدف التعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال توفير التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة.ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الهجرة والرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج، واستجابة لطلبات المواطنين المصريين بالخارج، على أن تطبق لكافة العاملين والمقيمين بالخارج، وفقا للبيان.