الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق فى العثور على جثة طفل حديث الولادة داخل صندوق قمامة بالزيتون

جثة طفل
جثة طفل

تباشر نيابة الزيتون الجزئية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في العثور على جثة رضيع حديث الولادة ملقاة داخل صندوق قمامة بدائرة القسم، كما أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة وطلب التحريات حول الواقعة كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة حول مسرح الواقعة لتحديد هوية المتهم.

كانت بداية الواقعة بتلقي مباحث قسم شرطة الزيتون بلاغا من عامل مفادها العثور على جثة طفل داخل كيس بلاستيك وملقى داخل صندوق قمامة.

وبالفحص والانتقال تبين صحة الواقعة وبعمل التحريات تبين أن الجثة لطفل حديث الولادة ملقاة داخل صندوق قمامة وتكثف مباحث قسم شرطة الزيتون من جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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