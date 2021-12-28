الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

رئيس الأسقفية يطلع مستشار الأزهر على مستجدات مركز الدراسات المسيحية

سامي فوزي
سامي فوزي

التقى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية السفير عبد الرحمن موسى مستشار شيخ الأزهر للعلاقات الخارجية، وذلك بمشيخة الأزهر وبحضور سليم واصف مستشار الحوار بالكنيسة الأسقفية.

قال رئيس الأساقفة في بيان له اليوم: إن اللقاء تضمن النقاش حول مستجدات مركز المطران منير حنا للدراسات الإسلامية المسيحية الذي تفتحه الكنيسة الأسقفية مطلع العام المقبل مؤكدًا على ترحيب المشيخة بتلك الخطوة.

وأكد رئيس الأساقفة إن المركز يعكس حجم التعاون بين المشيخة والكنيسة الأسقفية في مجال الحوار الديني حيث يتم ذلك عبر عدة مستويات ومن خلال برامج متعددة أبرزها معًا من أجل مصر الذي تم فيه تدريب شيوخ وقساوسة برعاية أزهرية.

من جانبه، جدد مستشار شيخ الأزهر تهنئته للكنيسة الأسقفية بمناسبة عيد الميلاد المجيد مؤكدًا على ترحيبه بمركز الدراسات الإسلامية المسيحية معتبرًا أياه دفعة للعلاقات الإسلامية المسيحية في مصر.

أ الدكتور سامى فوزى الدكتور سامي فوزي الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية المطران سامي فوزي دكتور سامي فوزي

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الأخلاق المصرية

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