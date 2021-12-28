حبس المتهم بسحل فتاتين وسيدة بسبب هاتف محمول بحلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس المتهم بسحل فتاتين وسيدة لسرقتهما في منطقة العزبة البحرية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة.

كان فيديو رُصِد على صفحات التواصل الاجتماعي، يفيد بقيام أحد قائدي الدراجات البخارية بخطف هاتف محمول من فتاتين حال سيرهما بمنطقة العزبة البحرية.

وتبين أثناء محاولة الفتاتين اللحاق وإيقاف المتهم، الاصطدام بإحدى السيدات حال عبورها الطريق وتمكن من الفرار.

أمكن من خلال المقطع تحديد المجني عليهما وهما آلاء. م.ع 14 عاما، طالبة ومقيمة بالعزبة البحرية- حلوان، مصابة بسحجات بالركبة، وسما. م. ع، 12 عاما، طالبة ومقيمة بذات العنوان، دون إصابات، بشرى. س. ع 59 سنة، ربة منزل.

وبسؤال والدهما محمد. ع. م حاصل على ليسانس حقوق ومقيم بذات العنوان أيد ما جاء بالفحص.

انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد فرج رئيس مباحث حلوان، والنقيب أحمد الدالي معاون المباحث، إلى مكان الواقعة وفحص الكاميرات أمكن من خلال خط سير الهروب تحديد هوية المتهم أحمد. إ. أ، 18 عاماً، عاطل ومقيم بعزبة خليل – المعصرة.

وأمكن ضبط المذكور وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وأرشد عن الهاتف المحمول لدى عميله سيئ النية "حسنى. ي. ح" 19 عاما سائق ومقيم بعزبة خليل بالمعصرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة والتي أمرت بحبس المتهمين في الواقعة.