الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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عالم

«رويترز»: سماع دوي انفجار في دمشق

سوريا
سوريا

سُمع دوي انفجار في العاصمة السورية دمشق صباح اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة “رويترز”.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن “صوت الانفجار الذي تم سماعه في العاصمة السورية  دمشق، ناتج بسبب  تفجير وحدات الجيش، عبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في مزارع العب بمنطقة دوما بريف دمشق”.

يأتي هذا فيما أفادت وكالة "سانا" السورية، أن محيط مرفأ اللاذقية تعرض فجر اليوم الثلاثاء، إلى قصف صاروخي إسرائيلي.

ونفذ  الطيران الإسرائيلي الساعة 3:21 من فجر اليوم، عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية، مستهدفًا ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية.

 

 

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