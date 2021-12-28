اليوم.. محاكمة 5 من المتهمين في واقعة «الكفن» بعين شمس بقضية جديدة

تعقد محكمة جنح مستأنف عين شمس، برئاسة المستشار محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، جلسة لنظر محاكمة المتهمين في قضية نصب، والمتهم فيها 5 من المحبوسين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تقديم الكفن" بعين شمس.

وجاء المتهمون في قضية النصب الجديدة التي تحمل رقم 15945 لسنة 2021 عين شمس هم: منى نصر الدين فرغلي وصباح أحمد عليوة وأحمد أنور السيد ورجب أحمد حسين ومحمد أحمد.

وأصدرت الدائرة ذاتها في وقت سابق حكما نهائيا بقبول الاستئناف وتخفيف الحكم من 3 سنوات لعامين مع الشغل وإلزام المصاريف الإدارية على 3 من متهمي واقعة تقديم الكفن بعين شمس، في اتهامهم في قضية نصب على بعض المواطنين واحتيال وبيع شقق سكنية وهمية بالقضية رقم 9945 استئناف 12936 لسنة 2021.

وكانت التحقيقات في القضية كشفت أن أحد المتهمين وآخرين من ذويه كانوا استعرضوا القوة على عاملِينَ بمركب نِيلي يملكه المجني عليهم الثلاثة وروعوا مَن فيه وأتلفوه، فأبلغت الشرطة بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق بها، التي أمرت بضبط المتهمين وإحضارهم، ولعلم أحد المتهمين بذلك خطَفَ وآخرون معه عاملًا بالمركب بدافع الانتقام، فحاول وسطاء إنهاء النزاع بين الطرفين، ولكنهما رفضا الصلح بينهما.