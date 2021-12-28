كوريا الجنوبية.. انخفاض معنويات المستهلكين فى ديسمبر مع زيادة تفشى كورونا

أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم الثلاثاء أن مؤشر معنويات المستهلكين انخفض للمرة الأولى

منذ أربعة أشهر في شهر ديسمبر بسبب المخاوف من عودة فيروس كورونا إلى الانتشار.



وتراجع مؤشر معنويات المستهلك المركب إلى 103.9 في ديسمبر، بانخفاض 3.7 نقطة عن الشهر السابق، وفقا لبيانات بنك كوريا المركزي، نقلتها وكالة يونهاب للأنباء.



ويعد هذا أول انخفاض منذ شهر أغسطس، عندما انخفض المؤشر إلى 102.5 من103.2 في الشهر السابق.



ويعني الرقم الأكبر من 100 أن عدد المتفائلين يفوق عدد المتشائمين.



وجاء ذلك التراجع وسط مخاوف كبيرة من عودة تفشي فيروس كورونا وانتشار متحور أوميكرون الذي يحتمل أن يكون أكثر قابلية للعدوى.

وعلى صعيد آخر، وافقت وزارة سلامة الغذاء والدواء في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، على الاستخدام الطارئ لأقراص (باكسلوفيد) عن طريق الفم من شركة فايزر لعلاج فيروس كورونا المستجد، كأول دواء لعلاج كورونا عن طريق الفم من نوعه في البلاد.



وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية، جاءت هذه الخطوة بناء على مطالبة الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالموافقة على الاستخدام الطارئ لأقراص باكسلوفيد في يوم 22 ديسمبر الجاري، خصوصا وأن نتائج تجربة "فايزر" أظهرت أن باكسلوفيد يقلل بشكل كبير من خطر دخول المستشفى أو الوفاة لدى المرضى المعرضين لخطر الإصابة بمرض شديد في غضون 3 أيام من ظهور أعراض كورونا.



وذكرت الوزارة، أن الدواء هو علاج مضاد للفيروسات مثبط للبروتياز، مصمم ليتم تناوله عن طريق الفم، حيث يمكن وصفه عند أول إشارة للعدوى، وسيتم وصف أقراص باكسلوفيد للاستخدام للأشخاص البالغين والأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12 عامًا من المعرضين لخطورة كبيرة للتقدم إلى الحالات الخطيرة.