الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة: رئيس وزراء باكستان يوافق على أول سياسة أمنية قومية

عمران خان
عمران خان

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أن أمن بلاده يكمن في تحقيق الأمن لمواطنيها، بالاضافة إلى الاستعداد جيدا لمواجهة أي تهديدات داخلية وخارجية وذلك في إطار على انتهاج أول سياسة أمنية قومية في باكستان خلال الفترة 2022 - 2026.


وذكرت صحيفة " نيوز إنترناشيونال " الباكستانية، أن لجنة الأمن القومي الباكستانية وافقت خلال اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على إنتهاج أول سياسة أمنية قومية في باكستان خلال الفترة ما بين 2022 و 2026 ، وذلك بهدف ضمان سلامة وأمن وكرامة المواطنين الباكستانيين.


وأوضحت أن خان ترأس الاجتماع السادس والثلاثين للجنة الأمن القومي، بحضور وزراء الشئون الخارجية والدفاع والإعلام والداخلية والمالية وحقوق الإنسان و رئيس الأركان ورؤساء كافة الأجهزة الاستخبارية والأمنية ومستشار الأمن القومي الباكستاني .


ونقلت الصحيفة عن خان قوله خلال هذا الاجتماع " إنه يتعين اتساق جهود كافة الأجهزة الحكومية مع الاتجاه العام للسياسة الأمنية القومية الجديدة ".


وأشارت إلى أن رئيس الوزراء أصدر تعليمات إلى مستشار الأمن القومي بأن يقدم شهريا بشأن مدى التقدم الذي سيتم إحرازه في عملية تنفيذ السياسة الأمنية القومية الجديدة.

 

وعلى صعيد آخر، سجلت باكستان 322 حالة  إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، وأربع حالات وفاة.

وذكرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية ، أن نسبة النتائج الإيجابية للفيروس تبلغ 67%.

وأجرت باكستان في الساعات الـ24 الماضية 47 ألفا و811 اختبارا للكشف عن الفيروس، ويبلغ عدد المرضى، الذين يعانون من حالات حرجة 652.

وفي سياق متصل، تعمل باكستان على توسيع نطاق الفئات المؤهلة للحصول على جرعات معززة من لقاحات كورونا لتشمل جميع من تزيد أعمارهم على 30 عامًا، في محاولة لتجنب موجة جديدة من الإصابات بسبب المتحور أوميكرون.

حماية أمن ساق الداخلية رئيس الوزراء جديدة سياسة الأمن القومي المواطنين اجتماع الخارجية رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الامن مستشار حماية المواطنين رئيس وزراء باكستان

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28-12-2021

تحقيق فى حرق كاميرات شركة الموظف المنتحر فى التجمع

الصين تسجل 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الآن رابط التسجيل لاخذ لقاح كورونا 2022| لينك وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا

الزعيم الكورى الشمالي يعقد اجتماعا حزبيا رئيسيا لمناقشة قضايا السياسة

اليابان والصين توافقان على تشغيل خط ساخن بين مسئولى الدفاع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الحرافيش» فى قبضة «المرشد العام»

أحمد سعد زايد

عيد الميلاد السعيد والظاهرة الدينية

منى رجب

مسئوليتنا كمواطنين لحياة أفضل مع سنة ٢٠٢٢

حسين دعسة

وفي الجولة الثامنة.. غضب

القس. رفعت فكرى

عام جديد وبداية جديدة!

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

لواء. محسن الفحام

أسبوع الصعيد

جمال-أسعد

الطائفية والعلم الفلسطينى

صور

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل أكثر من ألفى إصابة بفيروس كورونا

رئيس الوزراء الإسرائيلى: خرجت من الحجر الصحى بسبب المعارضة

الجامعة العربية تطالب الاحتلال بالكف عن تغيير الطابع العمراني للجولان السوري المحتل