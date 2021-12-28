الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«مبحبش أفلامى معاك».. غادة عادل وطليقها وجهًا لوجه أمام الجمهور

غادة عادل
غادة عادل

حالة من الجدل أثارتها الفنانة غادة عادل بسبب حوارها مع زوجها السابق المخرج مجدي الهواري، في برنامج “بصراحة” عبر منصة "شاهد نت"، والذي تحدثا فيه سويًا عن الأمور التي جعلت استمرار زواجهما أمرًا مستحيلًا ووصلا إلى الانفصال.

وحلت الفنانة غادة عادل وطليقها المخرج مجدي الهواري، ضيفان على برنامج "بصراحة"، المُذاع عبر قناة MBC، وذلك مساء الإثنين، في أول ظهور إعلامي لهما معًا، وطرحت قناة MBC برومو الحلقة، التي ظهرت فيها غادة عادل منهارة من البكاء، خلال حوارها مع طليقها، بسبب سؤال الهواري لها، عن سبب هروبها من الذكريات، لترد عليه الفنانة باكيةً: “مبحبش الذكريات”.

 

ويرصد "الدستور" أبرز التصريحات التي قالتها الفنانة غادة عادل، لزوجها السابق المخرج مجدي الهواري، في سياق السطور التالية: 

  • اعتذرت عن فيلم شورت وفانلة كاب بسبب  طليقي مجدي الهواري بسيب الغيرة الزيادة منه عليا.
  • أنا دلوقتي بدأت أعمل الأفلام اللي نفسي أقدمها.
  • في أفلام قدمتها معاك - مجدي الهواري - لما بشوفها بقفل التلفزيون لأني مش بحبها.
  • من كتر ما كنت بتحبني وبتغير عليّ، كنت بتحدد أعمل إيه ومعملش إيه، حسب ارتياحك النفسي.
  • وكل ما افتكر الأفلام اللى عملتها في تاريخي ببقي عايزة أعيط.
  • دائما عايزني في شخصية الكيوت والبنت طيبة وأنا ممثلة المفروض أعمل أدوار صعبة لأنى ممثلة.
  • وأنت كنت بتكتم جوايا الجرأة والمشاهد الرومانسية إلا من خلالك.
  • كنت عايزة أسيب التمثيل بعد فيلم “الباشا تلميذ” لأسباب محبطة ومتضاربة بداخلي.
  • اعتذرت عن فيلم “في شقة مصر الجديدة” لمحمد خان في البداية وبعد محاولاته وافقت دلوقتي أنا بحاول أتمرد على نفسي.
  • وماكنتش واثق بقدراتي الفنية 100%.
  • لما بنظر لأعمالي الفنية في البدايات ببقى عايزة أعيط على أدواري المحبطة.
الفنانه غاده عادل وطليقها المخرج مجدي الهواري زوجها السابق المخرج مجدي الهواري أبرز التصريحات التصريحات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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