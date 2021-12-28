«مبحبش أفلامى معاك».. غادة عادل وطليقها وجهًا لوجه أمام الجمهور

حالة من الجدل أثارتها الفنانة غادة عادل بسبب حوارها مع زوجها السابق المخرج مجدي الهواري، في برنامج “بصراحة” عبر منصة "شاهد نت"، والذي تحدثا فيه سويًا عن الأمور التي جعلت استمرار زواجهما أمرًا مستحيلًا ووصلا إلى الانفصال.

وحلت الفنانة غادة عادل وطليقها المخرج مجدي الهواري، ضيفان على برنامج "بصراحة"، المُذاع عبر قناة MBC، وذلك مساء الإثنين، في أول ظهور إعلامي لهما معًا، وطرحت قناة MBC برومو الحلقة، التي ظهرت فيها غادة عادل منهارة من البكاء، خلال حوارها مع طليقها، بسبب سؤال الهواري لها، عن سبب هروبها من الذكريات، لترد عليه الفنانة باكيةً: “مبحبش الذكريات”.

ويرصد "الدستور" أبرز التصريحات التي قالتها الفنانة غادة عادل، لزوجها السابق المخرج مجدي الهواري، في سياق السطور التالية: