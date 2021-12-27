الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المملكة المتحدة تسجل 45 ألف إصابة جديدة بأوميكرون

كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا

أعلنت المملكة المتحدة، تسجيل 45 ألفًا و307 حالات إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" من فيروس "كورونا المستجد".

وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الإثنين، أن العدد الإجمالي للمصابين بمتحور "أوميكرون" في بريطانيا بلغ بالتالي 159 ألفًا و932 حالة.

وأضافت الشبكة أن الإحصائية التي ذكرتها السلطات الصحية في لندن لا تشمل أية معلومات عن اسكتلندا وأيرلندا الشمالية اللتين لم تبلغا عن بيانات عن حالات "أوميكرون" منذ 23 ديسمبر الجاري.

وأعلنت السلطات الصحية في المملكة المتحدة، تسجيل 98 ألفًا و515 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

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