الانتهاء من صرف المقررات التموينية عن شهر ديسمبر بكفر الشيخ

أعلن المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من صرف مقررات التموين لشهر ديسمبر الجاري.

وقال وكيل وزارة التموين، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم بتوفير السلع التموينية وفارق نقاط الخبز لبدالي التموين و مشروع جمعيتي شهريا من خلال مخازن تجارة الجملة.

ولفت إلى أن هناك فروع الدلتا ماركت التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم بتوفير السلع التموينية وفارق نقاط الخبز فضلا عن انها تقوم بتوفير اللحوم السودانية الطازجة بسعر 95 جنيها واللحوم البرازيلي ب70جنيه والدواجن المجمدة باسعار مخفضة 48 جنيها للكيلو.

ونوه بأن إجمالي المبيعات للسلع التموينية على بدالي التموين ومشروع جمعيتي تصل إلى 140 مليون جنيه شهريا، و لا يوجد أي نقص في السلع التموينية، لافتا إلى أن هناك أرصدة احتياطية من السلع التموينية تكفي الاحتياجات ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر خلال الفترة المقبلة، وأن الوضع التمويني آمن ومستقر.

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، إلى أن هناك فريق عمل رقابي من مفتشي التموين يقوم بالمرور اليومي على بدال التموين، للتأكد من أن انتظام صرف السلع التموينية وتشغيل المحلات في المواعيد الرسمية وعدم الغلق بدون اذن او تصريح أو عذر قهري.