حبس اثنين 45 يومًا بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية فى الإسكندرية

‏قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، وعضوية كل من المستشار طارق الصيرفي والمستشار عبد السلام نبية وسكرتير الجنايات إيهاب عبد البديع، حبس كل من "أ.س.ش" تاجر ملابس و "و.ط.م" موظف بأحد أسواق لبيع الجملة 45 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية تلقت إخطارا بقيام كل من "أ.س.ش" تاجر ملابس و "و.ط.م" موظف بإحدى أسواق من لبيع المواد الغذائية بالجملة بالانضمام الي جماعة الإخوان الإرهابية وبحوزتهم منشورات تحريضية ضد الدولة.

كشفت التحقيقات قيام المتهمين بالانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية والتي تهدف إلي تعطيل مؤسسات الدولة وتعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحرية الشخصية باستخدام العنف والقوة وحيازتهم مطبوعات عليها شعارات ضد الدولة، للترويج داخل البلاد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإلقاء الرعب بين أفراده.

وتبين من التحقيقات قيام المتهمين انضمامهم إلى جماعة إرهابية بهدف إعادة توزيع المنشورات من جديد علي المواطنين من أجل إعادة إحياء التنظيم الإرهابي ورفع الروح المعنوية لعناصر الإرهابية مرة أخري علي خلاف الدستور والقانون.



بتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهما وبحوزتهما المنشورات وبعرضهم على النيابة.

