الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استطلاع: تراجع ثقة الإيطاليين في مؤسساتهم خلال 2021

إيطاليا
إيطاليا

كشف استطلاع للرأي، عن تراجع ثقة الإيطاليين في مؤسساتهم خلال عام 2021، وعدم ثقتهم في الوضع السياسي الفترة المقبلة.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرتة مؤسسة "Swg" البحثية الإيطالية، أن شعور الإيطاليين في 2021 السنة الثانية من انتشار وباء كورونا صاحبه معنويات أفضل مقارنة بعام 2020، ولكن بثقة أقل في المؤسسات، بحسب موقع "ديكود 39" الإيطالي.

وتطرق أحدث استطلاع للمؤسسة بحسب "ديكود 39" لشعور الإيطاليين وارتفاع الروح المعنوية التي لا تزال تتحسن مقارنة بالعام السابق، ولكن مع تدهور الثقة في المؤسسات وفي القادم.

وقال الاستطلاع إن الإيطاليين لا يستطيعون القول إن كان 2021 عامًا مثل عام 2020 الذي شهد كارثة تفشي فيروس كورونا في العالم فيما يرون عامة أن هذا العام سلبي أكثر من كونه إيجابي وذلك بنسبة (54%).

وأوضح الاستطلاع أن 65 % من الأشخاص يشعرون بالتغير، ويرى معظمهم أنهم ليسوا أكثر هشاشة ولا أقوى لكنهم ببساطة مختلفون عن العام السابق وذلك بنسبة (44%)، بينما وصف  37% بأن وضعهم أكثر هشاشة في 2021.

كما أنه يوجد حالة من عدم الثقة عامة سواء تجاه القادم و السياسة، فيما انخفضت التوقعات في المستقبل مقارنة بعام 2020 بنسبة 11% وحتى الوقت المخصص للتسلية تراجع.

كما تراجع كل ما يتعلق بالحياة الاجتماعية، لكن على المستوى الفردي يوجد بعض من السعادة مقارنة بعام 2020.

وأظهر الاستطلاع انقسام كبير على خلفية التغييرات الاجتماعية التي فرضها الوباء والذي يشير أيضًا إلى أن الإيطاليين في هذا العام لديهم وعي أكثر بكونهم عرضة للخطر وفي نفس الوقت مدركين أحيانا إيلاء أهمية لما هو غير مفيد، مشيرا إلى أن العام المقبل سيكون اختبار ليس فقط للإحياء الاقتصادي للبلاد لكن لإعادة بناء الشعور بالانتماء للمجتمع والحياة الجماعية التي تراجعت بسبب عامين من الوباء.

وأشار التقرير إلى أن اتجاه العدوى يؤثر كثيرًا على المشاعر الإيجابية والسلبية للإيطاليين، ففي آخر شهرين، وبعد تسجيل انخفاض معين، عادت المخاوف، مع التصور بشأن الوضع الاقتصادي المقلق مع العدوى.

ولفت إلى أن الأشخاص الذين جرى مقابلتهم وقيموا وضعهم الاقتصادي الشخصي أنهم وجدوا توازناً، وأعلنوا عن تفاؤلهم في حال الفشل في الوظيفة بإيجاد أخرى في وقت قصير.

وأشار الاستطلاع إلى نوايا تصويت الإيطاليين في نهاية العام حيث حصل الحزب الديمقراطي على نسبة 22%، وإخوة إيطاليا 19.7%، والرابطة 19.6%، وحركة خمس نجوم 13.9%، بينما حصل فورتسا إيطاليا على نسبة تأييد بلغت 7.4%.

الإيطاليين دحلان كورونا الحزب الديمقراطي إخوة ايطاليا الرابطة حركة خمس نجوم ل فورتسا إيطاليا إيطاليا

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وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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