الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

الصحة الإيطالية: لقاحات كورونا أنقذت أرواح الآلاف.. وعودة المدارس 10 يناير

كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا

شدد وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانتسا، الإثنين، على أهمية المضي قدما في حملة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا «كوفيد-19»، خاصة بعد ظهور المتحور أوميكرون، شديد العدوى، والذي أصبح يشكل 45% من الإصابات، حسب تقرير لجامعة ترينتو.

ووفق ما نقلت وكالة «آكي» الإيطالية، فقد ذكر الوزير: «بدأت حملة التطعيم الوطنية في 27 ديسمبر قبل عام»، في غضون اثني عشر شهرًا، وبفضل قوة نظامنا الصحي والالتزام غير المسبوق للنساء والرجال في نظام الرعاية الصحية، قمنا بحقن أكثر من 108 ملايين جرعة من اللقاحات ضد فيروس سارس-كوف-2".

وأضاف: "كما يتضح من بيانات علمائنا، أنقذت اللقاحات أرواح الآلاف من الناس وسمحت لبلدنا بإعادة الانشطة. يجب أن نواصل السير على هذا الطريق".

توقعات بارتفاع الإصابات وعودة المدارس

من جهته، توقع وكيل وزارة الصحة في الحكومة الإيطالية، بييرباولو سيليري، أن تصل  إيطاليا في الأيام القليلة المقبلة إلى 100 ألف إصابة يومية بفيروس كوفيد-19.

وقال سيليري في تصريح لمحطة "سكاي نيوز24" الإخبارية المحلية اليوم الاثنين، إن المتحور أوميكرون يشكل أكثر من 50-60% من مجموع الإصابات بالوباء.

وأضاف: "أنها السلالة من الفيروس التي سيتعين علينا التعامل معها في الأسابيع المقبلة"، قبل أن يستبعد تأثير هذه السلالة على إعادة فتح المدارس حضوريا بعد نهاية عطلة أعياد الميلاد.

وتابع: "اعتبارًا من 10 يناير القادم، ستكون هناك عودة إلى المدارس، ولا أرى أي مشاكل كبيرة بسبب أوميكرون فهو أقل خطورة من دلتا الذي تسبب في الكثير من الوفيات".

وكانت البيانات الايطالية الرسمية اليومية الخاصة بالوضع الوبائي لكوفيد-19 التي صدرت مساء الاثنين، أظهرت أن الفيروس تسبب في وفاة 142 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما تم الإعلان عن 30 ألفا و810 إصابة مؤكدة جديدة.

 

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