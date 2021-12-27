استمرار إلغاء الرحلات الجوية الأمريكية بسبب الطقس والمرض

لازالت الرحلات الجوية في الولايات المتحدة تشهد ازدياد وتيرة إلغاء الرحلات خلال موسم العطلات، حتى اليوم الإثنين.

ووفق ما أفادت به وكالة "أسوشيتد برس"، فقد ألغت كبريات شركات الطيران الأمريكية عشرات الرحلات، فضلًا عن اعتذار موظفين، أصيبوا بفيروس كورونا عن الذهاب للعمل، ما تسبب في أزمة بشركات الطيران في الأيام الماضية.

وذكرت منصة "فلايت أوير"، التي تتبع إلغاء الرحلات الجوية، أن شركات الطيران ألغت قرابة أربعة آلاف رحلة إلى ومن الولايات المتحدة، أو داخل الولايات المتحدة منذ يوم الجمعة.

وقالت شركات الطيران الأمريكية "دلتا"، و"يونايتد" و"جيت بلو" و"أميريكان": "إن انتشار فيروس كورونا يتسبب في مشكلات متعلقة بنقص العمالة لديها".

كما ألغت شركات طيران أوروبية وأسترالية رحلات جوية خلال موسم العطلات بسبب إصابة موظفين بكورونا، لكن الطقس وعوامل أخرى لعبت دورًا أيضًا في هذا الأمر.

وقالت شركة "ألاسكا إيرلاينز": "إن الطقس الشتوي في شمال غرب المحيط الهادئ أدى إلى إلغاء ما يقرب من 250 رحلة جوية من وإلى سياتل، أمس الأحد"، متوقعة إلغاء أكثر من مائة رحلة اليوم الإثنين، لكنها أضافت أن إصابة الأطقم بكورونا "لم يعد عاملًا".

وذكرت شركة "يونايتد" أنها ألغت 115 رحلة اليوم الإثنين، من بين أكثر من أربعة آلاف رحلة مقررة بسبب إصابة أطقم بالفيروس.

وقد شجعت شركات طيران موظفيها على الاستقالة عام 2020 في أعقاب انهيار حركة السفر الجوي، ما تسبب في نقص العمالة هذا العام مع انتعاش حركة السفر الجوي بشكل أسرع مما توقعه الخبراء.

وارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة بسبب المتحور "أوميكرون" سريع الانتشار، ويمثل الآن ما يقرب من ثلاثة أرباع الإصابات الأمريكية، وما يصل إلى 90% في بعض المناطق، وفق ما نقلت «رويترز».