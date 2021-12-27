الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انتهاء تدريبات «مودة» في 53 معهدًا و40 ألف زيارة للتوعية بخطورة الإدمان.. حصاد «التضامن الاجتماعي» اليوم

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الماضية، تستعرضها «الدستور» في السطور التالية..

«القباج» تعلن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لتدريبات «مودة» فى 53 معهدًا عاليًا ومتوسطًا

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي لتدريبات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، على مستوى 53 معهد عالي ومتوسط علي مستوى الجمهورية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث قام 67 عضو هيئة تدريس بتنفيذ تدريبات «مودة » لطلابهم على مستوى معظم القطاعات الجغرافية بالجمهورية ، وبمشاركة 53 مشرفًا وإداريًا.
https://www.dostor.org/3667223

 

 «مكافحة الإدمان»: 40 ألف زيارة منزلية لتوعية الأسر بالاكتشاف المبكر للتعاطى

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التي تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، وخاصة الشباب والمراهقين.
https://www.dostor.org/3667358

 

 «علاج الإدمان»: تنفيذ 1227 نشاطًا لعلاج التعاطى فى قرى حياة كريمة

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم تنفيذ 1227  نشاطًا متنوعًا عن أضرار الإدمان فى قرى حياة كريمة مثل تنظيم ندوات توعوية وأنشطة بالمدارس ومراكز الشباب ودوري رياضي بين الشباب تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات

https://www.dostor.org/3667465

 

 المستشار الإقليمى بـ«الإسكوا»: نعمل على دمج ذوى الإعاقة فى مجالات الحياة

قال الدكتور علاء سبيع المستشار الإقليمي لشئون الإعاقة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا» إن الإسكوا تعمل منذ سنوات على دعم الدول العربية على دمج الأشخاص ذوى الإعاقة في مجالات الحياة المختلفة وذلك من خلال إجراء دراسات حول القضايا والسياسات ذات الصلة وإلقاء الضوء على أفضل الممارسات المتعلقة بالإعاقة في المنطقة، كما تتابع وتدعم تنفيذ الدول العربية لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة.
https://www.dostor.org/3667427
 

وزارة التعليم وزيرة التضامن المبادرة الرئاسية التضامن الاجتماعي المخدرات مكافحة الإدمان نيفين القباج

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وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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