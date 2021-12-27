«السيادة السودانى» يوجه ببدء إجراءات الانتخابات

وجه مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الإثنين، بالبدء في إجراءات العملية الانتخابية بالبلاد.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الاجتماع الدوري للمجلس الذي انعقد بالقصر الجمهوري اليوم بحسب بيان للمجلس.

وأكد المجلس فى اجتماعه الشروع فى الإجراءات العملية للانتخابات المقبلة والتى تفضي إلى ترسيخ الانتقال الديمقراطي بالبلاد إلى جانب ضمان مشاركة المواطنين في اختيار حكومة منتخبة عبر صناديق الإقتراع بنهاية الجدولة التى أعدتها المفوضية القومية للانتخابات، والتى تبدأ مطلع يناير المقبل وتنتهي في يوليو ٢٠٢٣.

وأوضحت عضو مجلس السيادة الناطق الرسمي باسم المجلس سلمي عبدالجبار، أن المجلس استمع إلى شرح واف من المفوضية حول الإرث التاريخى للعملية الانتخابية بالبلاد.

وأوصى المجلس بالبدء في التوعية الانتخابية عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتوفير المطلوبات اللوجستية والمواد الانتخابية.

واطلع المجلس على تقرير مفصل حول الأوضاع بإقليم دارفور قدمه عضو المجلس الدكتور الهادى ادريس والذي كان في زيارة للإقليم استغرقت أسبوعين، وأمن المجلس على انعقاد اجتماع المجلس الاعلى المشترك للترتيبات الامنية بولايات دارفور قريبا.

ووجه المجلس جهات الاختصاص بالتحري حول ما يتم تداوله فى الوسائط الاعلامية بشان حادثة الاغتصاب في حراك ١٩ من الشهر الجاري.