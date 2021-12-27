الإثنين 27 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«السيادة السودانى» يوجه ببدء إجراءات الانتخابات

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان

وجه مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الإثنين، بالبدء في إجراءات العملية الانتخابية بالبلاد.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الاجتماع الدوري للمجلس الذي انعقد بالقصر الجمهوري اليوم بحسب بيان للمجلس.

وأكد المجلس فى اجتماعه الشروع فى الإجراءات العملية للانتخابات المقبلة والتى تفضي إلى ترسيخ الانتقال الديمقراطي بالبلاد إلى جانب ضمان مشاركة المواطنين في اختيار حكومة منتخبة عبر صناديق الإقتراع بنهاية الجدولة التى أعدتها المفوضية القومية للانتخابات، والتى تبدأ مطلع يناير المقبل وتنتهي في يوليو ٢٠٢٣.

وأوضحت عضو مجلس السيادة الناطق الرسمي باسم المجلس  سلمي عبدالجبار، أن المجلس استمع إلى شرح واف من المفوضية حول الإرث التاريخى  للعملية الانتخابية بالبلاد. 

وأوصى المجلس بالبدء في التوعية الانتخابية عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتوفير المطلوبات اللوجستية والمواد الانتخابية. 

واطلع المجلس على تقرير مفصل حول الأوضاع بإقليم دارفور قدمه عضو المجلس  الدكتور الهادى ادريس والذي كان في زيارة للإقليم استغرقت أسبوعين، وأمن المجلس على انعقاد اجتماع  المجلس الاعلى المشترك للترتيبات الامنية بولايات دارفور قريبا. 

ووجه المجلس جهات الاختصاص بالتحري حول ما يتم تداوله فى الوسائط الاعلامية بشان حادثة الاغتصاب في حراك ١٩ من الشهر الجاري. 

مجلس السيادة الانتقالي السوداني العملية الانتخابية عبدالفتاح البرهان سلمي عبدالجبار دارفور القوات المسلحة السودانية السودان انتخابات السودان

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

الأكثر قراءة

«عبدالقادر» يلقى نفسه فى النار لإنقاذ «سعدية».. عشرة عمر

حماية صحية.. «حياة كريمة» تنقذ سيدات القرى الفقيرة من «أمراض النساء»

تحقيق فى حرق كاميرات شركة الموظف المنتحر فى التجمع

don't Look Up.. كبار«هوليوود» يكتبون شهادة وفاة العالم

الرئيس السيسى يتفقد السوق السياحية بقرية غرب سهيل فى أسوان

طفل يلتقط «سيلفى» مع السيسى فى أسوان.. والرئيس: «هات الصورة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الحرافيش» فى قبضة «المرشد العام»

أحمد سعد زايد

عيد الميلاد السعيد والظاهرة الدينية

منى رجب

مسئوليتنا كمواطنين لحياة أفضل مع سنة ٢٠٢٢

حسين دعسة

وفي الجولة الثامنة.. غضب

القس. رفعت فكرى

عام جديد وبداية جديدة!

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

لواء. محسن الفحام

أسبوع الصعيد

جمال-أسعد

الطائفية والعلم الفلسطينى

صور

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تطالب الاحتلال بالكف عن تغيير الطابع العمراني للجولان السوري المحتل

عضو عن الليكود: حكومة اسرائيل فشلت فى التعامل مع التطعيم ضد كورونا

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى: نتيجة فحص كورونا لبينيت سلبية