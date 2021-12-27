بريطانيا تسجل أكثر من 98 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

أعلنت السلطات الصحية في المملكة المتحدة، تسجيل 98 ألفًا و515 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأوضحت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الاثنين، أنه قد تم تسجيل 143 حالة وفاة بالفيروس في بريطانيا.

يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي "كورونا" في بريطانيا بلغ 11.9 مليون حالة، بينما يبلغ إجمالي الوفيات حوالي 148 ألفًا.

يذكر أن أعرب مسئولو هيئة الخدمات الطبية البريطانية NHS عن قلقهم من الارتفاع الكبير في عدد حالات العلاج في المستشفيات بسبب مرضى فيروس كورونا بعد أن تم قبول 1171 شخصًا مصابًا بالمرض في جميع أنحاء المملكة المتحدة في فترة 24 ساعة والتي سجلت رقمًا قياسيًا آخر للحالات اليومية.

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، فقد أظهرت أحدث الأرقام الحكومية أنه تم تسجيل 122186 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الساعة 9 صباح يوم الجمعة، وتوفي 137 شخصًا آخر في غضون 28 يومًا من نتيجة اختبار فيروس كورونا.

وقال ماثيو تايلور، الرئيس التنفيذي لاتحاد NHS: «زادت عمليات الدخول اليومية إلى المستشفى مع كورونا بأكثر من 40٪ في الأسبوع الماضي في إنجلترا من 815 حالة إلى 1098 حالة وهذا أمر مقلق حقًا لقادة الصحة الذين تعمل فرقهم، في سياق ارتفاع حالات تغيب الموظفين وزيادة الضغوط ».

وأكدت الصحيفة أنه تم حث الجمهور على التصرف بحذر وقبول الدعوات للحصول على التطعيم ، على الرغم من الدراسات التي أظهرت أن البديل الجديد من اوميكرون من غير المرجح أن يترك الأشخاص المصابين بأعراض خطيرة، وقال تلدايلور: «هذا الفيروس يمثل خطرًا حقيقيًا للغاية على الحياة اليومية وعلى NHS».

وحذرت هيئة الدعم للمستشفيات، من أن عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في لندن قد تضاعف في غضون أسبوع.