الإثنين 27 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

معهد المشورة والحكمة يطلق دورة نحو ارتباط ناجح يناير المقبل

الكنيسة
الكنيسة

يطلق معهد المشورة والحكمة بالدقي التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، دورة جديدة للمقبلين على الزاوج بعنوان "نحو ارتباط ناجح"، ابتداءً من مطلع شهر يناير المقبل.

 وتقام الدورة بكنيسة العذراء مريم بالدقي على مدار أسبوع مكثف أو عبر الإنترنت بحضور الشباب المقبلين على الزواج ويمنح المعهد شهادة اجتياز الدورة لإتمام مراسم الزواج الكنسي، الذي أقرته الكنيسة كشرط رئيسي لإتمام مراسم الزواج بقرار من المجمع  المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

 وتهدف دورات المشورة للمقبلين على الزواج بمعاهد المشورة الأرثوذكسية إلى تأهيل الشباب المسيحي لتكوين أسر على أساس نضج عقلي واجتماعي وعاطفي.

واحتفلت الكنائس المسيحية، عيد الميلاد المجيد في كنائس الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي مثل كنائس الأقباط الكاثوليك والأرمن الكاثوليك والروم الكاثوليك والكلدان والكنيسة الإنجليكانية الأسقفية، وتزينت الكنائس بأضواء الميلاد ووضعت في باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذي ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد.

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