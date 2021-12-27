نائلة جبر: مصر لديها رؤية فى التعامل مع مكافحة الهجرة غير الشرعية

أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية الإتجار بالبشر، أن هناك رؤية لمصر فى التعامل مع مكافحة الهجرة وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن مصر مستمرة في مشروعات التوعية، كما تم عمل خطوط الشكاوي ومجلس الطفولة كما أن هناك تعاون مع وزارة الثقافة بشأن حملات التوعية بملف الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت أن المشروعات القومية تساعد على خلق فرص عمل، مؤكدة أن نجاح مصر في هذا الملف هو عبارة عن أن أجهزة الدولة تترجم الإرادة السياسية حتى يصل هذا النجاح للمواطن وإلى الخارج أيضا.

وقالت: مصر بها 6 مليون مواطن أجنبي يعيشون على أرض مصر حياة كريمة، ضاربة المثل بالأشقاء السوريين الذين يتواجدون على أرض مصر، مضيفة:" منهم من يمتلك مساكن ويتاجرون ويعيشون حياة كريمة".

وأشارت إلى أن هناك تجهيز لقاءات عن طريق وزارة الشباب لتوعية المواطن بملف الهجرة غير الشرعية، مضيفة:" كما نأمل من النواب طرح هذا الملف بقوة مشيرة إلي أن هناك أجهزة تدريب المصريين، ودعت إلى أهمية تغيير العقول وغرس في نفوس الشباب على العمل".

وتابعت: "أنا شخصيا فخورة بأن هناك اهتمام ودعم للتعلم الفني، وأنا فخورة بأن رئيس الوزراء يهتم بهذا النوع من التعليم".

ومن جانبه؛ أكد النائب طارق الخولى، عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر حققت انتصارات كبيرة فى ملف الهجرة غير الشرعية.

وقال: يعتبر ملف الهجرة غير الشرعية من الملفات التى حققت فيها مصر انتصارات والدولة تتعامل معه بذكاء وكفاءة دبلوماسية وهذا الأمر محل تقدير من أوروبا والعالم أجمع.

فيما أشادت النائبة أميرة صابر أمين سر لجنة الشئون الخارجية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بجهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية الاتجار بالبشر، متسائلة عن قاعدة البيانات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة".

وأوضحت "صابر" خلال كلمتها أن ما يتم من خلال مبادرة حياة كريمة التى تعد من أهم المشروعات بالقرن الماضي يجب التسويق له حتى يمكن الحصول على منح.