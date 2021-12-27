الإثنين 27 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

البحث عن متهمين ألقوا طفلا حديث الولادة فى صندوق قمامة

متهمين ألقوا طفلا
متهمين ألقوا طفلا حديث الولادة

فتحت النيابة العامة، اليوم الإثنين، تحقيقات موسعة لكشف لغز العثور على جثة طفل رضيع، ملقاة داخل أحد صناديق القمامة بدائرة قسم شرطة الزيتون محافظة القاهرة.

وقررت النيابة نقل جثة الرضيع  لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وتحليل البصمة الوراثية وصرحت بالدفن في مقابر الصدقة الخاصة بمستشفيات جامعة القاهرة بمنطقة زينهم.

وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وضبط المتهمين.

كما قررت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على جثة الرضيع للوصول إلى المتهم بإلقاء الجثة في صندوق القمامة.

وعن التفاصيل تلقى مأمور قسم شرطة الزيتون بلاغ من عامل نظافة بدائرة قسم الشرطة بالعثور على «كيس بلاستيك» به جثة طفل حديث الولادة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفل ذكر حديث الولادة والحبل السري مربوط، وقامت قوة من قسم الشرطة باستدعاء سيارة إسعاف ونقل جثة الرضيع للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

النيابة جثة الزيتون قسم شرطة قسم شرطة الزيتون جثة طفل رضي القمامة

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وائل لطفي

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