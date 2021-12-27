الإثنين 27 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

علاء عابد: ما رأيناه في الصعيد من شبكة طرق عالمية يتناسب مع الجمهورية الجديدة

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

ناقشت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، الطلب المقدم من النائب محمد يسرى عبادة، بشأن: عدم تسليم كوبري كفر بولين بكوم حمادة بمحافظة البحيرة في الموعد المحدد له في يونيو 2021، وتأخر ربط الكوبرى بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، والتأخر في تنفيذ كوبري زاوية البحر بكوم حمادة منذ عام 2018 وعدم وضع جدول زمني للتنفيذ بسبب سوء حالة طريقين بقرية البريجات طريق غرب الرياح البحري بداية من عزبه زيد حتى أخر زمام قرية علقام، وطريق جسر نهر النيل (فرع رشيد) بداية من عزبه حواس حتى أخر زمام قرية علقام.

ومن جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إننا نشهد نهضة تنموية في مصر لم تشهدها من قبل ونري ما قامت به الدولة في اسبوع الصعيد والافتتاحات التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ياتي في اطار خطة الدولة لوضع سياسات واضحة للجمهورية الجديدة  . 

وأضاف النائب علاء عابد، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات اليوم، أن ما رأيناه في الصعيد من شبكة طرق عالمية، واهتمام القيادة السياسية المصرية بالتنمية الشاملة في القرى من خلال عدة مبادرات وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة يجعلنا نعمل جميعا لخدمة هذا الوطن، مؤكدا أن هناك فصل بين السلطات وفصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية ولكن بيننا تعاون تام .

ومن جانبه؛ قال اللواء محمد شوقي بدر سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ كوبري كفر بولين بتكلفة حوالي ٣٠٠ مليون جنيه وسيتم ربطه بالطريق الزراعي مصر ـ الإسكندرية، وسيتم الانتهاء منه في ٣١ مارس 2022.

لجنة النقل والمواصلات ب النائب علاء عابد طلب النائب محمد يسرى رئيس لجنة النقل والمواصلات نهضة تنموية حياة كريمه

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

الأكثر قراءة

إطلاق الغاز الطبيعى لأول وحدة سكنية بقرية المراشدة

سبب تأجيل إعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر قبل أمم إفريقيا

وكيل «تعليم الوادى الجديد» يتوج الفائزين في نهائى بطولة كرة القدم

مسن يعتدى جنسياً على طفلتين «7 و10 سنوات».. خان جيرانه

«عبدالقادر» يلقى نفسه فى النار لإنقاذ «سعدية».. عشرة عمر

النيابة تأمر بفحص بلاغات التغيب لكشف هوية جثة شاب مصر القديمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

عام جديد وبداية جديدة!

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

لواء. محسن الفحام

أسبوع الصعيد

جمال-أسعد

الطائفية والعلم الفلسطينى

بسنت حسن

غدوة

سيد أبوزيد

حول الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان

عبدالوهاب داود

«العتبة».. محطة مترو «كوفيد- 19» ومتحوراته

حسين دعسة

قانونية النواب تقر مشروع تعديل الدستور الأردنى

صور

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تطالب الاحتلال بالكف عن تغيير الطابع العمراني للجولان السوري المحتل

عضو عن الليكود: حكومة اسرائيل فشلت فى التعامل مع التطعيم ضد كورونا

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى: نتيجة فحص كورونا لبينيت سلبية