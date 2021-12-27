علاء عابد: ما رأيناه في الصعيد من شبكة طرق عالمية يتناسب مع الجمهورية الجديدة

ناقشت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، الطلب المقدم من النائب محمد يسرى عبادة، بشأن: عدم تسليم كوبري كفر بولين بكوم حمادة بمحافظة البحيرة في الموعد المحدد له في يونيو 2021، وتأخر ربط الكوبرى بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، والتأخر في تنفيذ كوبري زاوية البحر بكوم حمادة منذ عام 2018 وعدم وضع جدول زمني للتنفيذ بسبب سوء حالة طريقين بقرية البريجات طريق غرب الرياح البحري بداية من عزبه زيد حتى أخر زمام قرية علقام، وطريق جسر نهر النيل (فرع رشيد) بداية من عزبه حواس حتى أخر زمام قرية علقام.

ومن جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إننا نشهد نهضة تنموية في مصر لم تشهدها من قبل ونري ما قامت به الدولة في اسبوع الصعيد والافتتاحات التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ياتي في اطار خطة الدولة لوضع سياسات واضحة للجمهورية الجديدة .

وأضاف النائب علاء عابد، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات اليوم، أن ما رأيناه في الصعيد من شبكة طرق عالمية، واهتمام القيادة السياسية المصرية بالتنمية الشاملة في القرى من خلال عدة مبادرات وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة يجعلنا نعمل جميعا لخدمة هذا الوطن، مؤكدا أن هناك فصل بين السلطات وفصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية ولكن بيننا تعاون تام .

ومن جانبه؛ قال اللواء محمد شوقي بدر سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ كوبري كفر بولين بتكلفة حوالي ٣٠٠ مليون جنيه وسيتم ربطه بالطريق الزراعي مصر ـ الإسكندرية، وسيتم الانتهاء منه في ٣١ مارس 2022.