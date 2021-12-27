الإثنين 27 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بغلاف جديد.. طبعة جديدة لرواية إحسان عبد القدوس «في بيتنا رجل»

إحسان عبد القدوس.
إحسان عبد القدوس.

أصدرت الدار المصرية اللبنانية، طبعة جديدة من رواية "في بيتنا رجل" للكاتب والصحافي والسياسي الكبير الراحل إحسان عبد القدوس.

الرواية تستدعي سيرة البطل “إبراهيم حمدي” الذي قاوم الاستعمار بشتى السبل من خلال المنشورات السياسية التي تحرض الجماهير وأبناء الأمة على التمرد ومجابهة ظلم وطغيان المستعمر وصولا لمواجهة البطل إبراهيم حمدي، للطغيان بتعدد الأساليب في المقاومة حتى آليات العنف والتفجير لأحد معسكرات وثكنات جنود وضباط المستعمر، وتم تناول "في بيتنا رجل" سينمائيا عام 1961 ليعرض الفيلم عام  1964 من إخراج المخرج الراحل هنري بركات.

غلاف الرواية صممها الفنان عمرو الكفراوي ليطرح ما تم تصديره سينمائيًا وأدبيًا من قبل فحوى وسيرة الرواية الفارقة والتي كان صدورها الأول في خمسينيات القرن الماضي وتحديدا عام 1957، بغلاف الفنان والرسام الكبير الراحل جمال قطب.

الكفراوي طرح رؤية معاصرة وحسية بليغة في غلافه الجديد، حيث قام بعمل دمج حسي ودرامي ونفسي مع شخوص الرواية والفيلم معاً، ليبرز الفارق في رؤيتي كلا من قطب والكفراوي الذي حاول أو تعمد وجود ثمة ظلال حسية تعيد عالم الرسام الأول لأغلفة إصدارات مكتبة مصر وعبد الحميد السحار مع إبراز رؤية الإيقاع العصري الآني.

" في بيتنا رجل"  طبعت وقتها لأكثر من خمسة وعشرون طبعة من خلال الناشر الأول مكتبة مصر،  واختيرت من أهم أعماله بالإضافة لست أعمال أو روايات اخرى من أبرز الروايات لإحسان عبد القدوس وهي " لن أعيش في جلباب أبي، ياعزيزي كلنا لصوص، لا أنام ،  " الوسادة الخالية، أنا حرة، لاتطفيء الشمس_وذلك في أكثر من استفتاء آخرهم العام الماضي من خلال إذاعة البي بي سي وكانت مكتبة مصر هي الناشر الأولي الرواية.

بغلاف حسي للفنان عمرو الكفراوي الدار المصرية اللبنانية تصدر طبعة جديدة من رواية في بيتنا رجل للكاتب الكبير الراحل احسان عبد القدوس

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

الأكثر قراءة

إطلاق الغاز الطبيعى لأول وحدة سكنية بقرية المراشدة

سبب تأجيل إعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر قبل أمم إفريقيا

وكيل «تعليم الوادى الجديد» يتوج الفائزين في نهائى بطولة كرة القدم

مسن يعتدى جنسياً على طفلتين «7 و10 سنوات».. خان جيرانه

«عبدالقادر» يلقى نفسه فى النار لإنقاذ «سعدية».. عشرة عمر

النيابة تأمر بفحص بلاغات التغيب لكشف هوية جثة شاب مصر القديمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

عام جديد وبداية جديدة!

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

لواء. محسن الفحام

أسبوع الصعيد

جمال-أسعد

الطائفية والعلم الفلسطينى

بسنت حسن

غدوة

سيد أبوزيد

حول الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان

عبدالوهاب داود

«العتبة».. محطة مترو «كوفيد- 19» ومتحوراته

حسين دعسة

قانونية النواب تقر مشروع تعديل الدستور الأردنى

صور

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تطالب الاحتلال بالكف عن تغيير الطابع العمراني للجولان السوري المحتل

عضو عن الليكود: حكومة اسرائيل فشلت فى التعامل مع التطعيم ضد كورونا

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى: نتيجة فحص كورونا لبينيت سلبية