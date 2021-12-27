أثناء توجهه الوضوء.. تفاصيل غرق مسن في مصرف بأحدى قرى أسوان

عثر أهالي قرية توشكى بمركز نصر النوبة التابع لمحافظة أسوان، على جثمان مُسِّن لفظ أنفاسه الأخيرة غرقًا في مياه المصرف الموجود في القرية، وتم ايداعه في المشرحة العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشف أهالى قرية أبوسمبل بمركز نصر النوبة، مكان إقامة المسن الذى لقى مصرعه غرقًا، إن المتوفى كان متجهًا في طريقة لإداء صلاة الجمعة وكان يتوضأ بالترعة المقابلة للمسجد وانزلقت قدمه فى الترعة المذكورة سلفا ،وجرفة تيار المياه حتى ترعة توشكى بذات المركز.

وتلقى اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان إخطاراً من مأمور مركز نصر النوبة يفيد بالعثور على جثة رجل مسن غارقاً بترعة توشكى.

وانتقل المقدم عمرو حشاد رئيس مباحث نصرالنوبة إلى محل الواقعة وتبين الجثة لرجل يدعى محمد جمال عبدالمجيد 67 عاما، يعمل سائق.



وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم أمبو ،وحررت الشرطة المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات في القضية، فيما تم التحفظ على الجثمان لحين وصول ذوي المتوفي لتسليمهم الجثمان.

جدير بالذكر أن من جهة أخرى أنهت محافظة أسوان استعداداتها الكاملة، لاستقبال العام الجديد، حيث وضعت شجرة الكريسماس وأرقام العام الجديد، وبعض الأشكال الأخرى المضيئة داخل مشروع التطوير والتجميل احتفالاً بحلول العام الجديد، واستعدادًا لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية للمدينة السياحية المبهرة.

وتضمنت الاستعدادات للجولة التفقدية لرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمشروع التطوير والتجميل تنظيم معرض فني لمجموعة من طلاب الكليات لرسم اللوحات الفنية المتعددة، بالإضافة إلى الطفلة بسملة التي ترسم بفمها.

وشملت الاستعدادات ايضًا بميدان محطة أسوان تشغيل النافورة الراقصة مع الأغنيات المميزة لأم كلثوم، و يتوافد العديد من الأهالي لقضاء أوقات ممتعة برفقة أسرهم وسط الطقس المعتدل للمدينة الساحرة.