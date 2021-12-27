الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

أميرة أبو شقة: الجامعات المصرية لديها قوة علمية وبشرية لايستهان بها

أميرة أبو شقة
أميرة أبو شقة

أكدت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، أن الجامعات المصرية لديها قوة علمية وبشرية لا يستهان بها ودورهم كبير في تطوير العملية التعليمية.

وأضافت أبوشقه خلال مناقشة مشروع قانون تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49لسنة 1972 بالسماح لأستاذ الجامعة بالاستمرار في الخدمة بعد بلوغه سن الستين ، ان توجه الدولة نحو التوسع في الجامعات الخاصة والاهليه يحتم علينا الاحتفاظ بهذة الثروة والاستفادة منها .

وتابعت أبوشقه بأن هؤلاء النوابغ ضحوا ولابد من تكريمهم بهذه الصورة .

وكان النائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم و البحث العلمي بالبرلمان قد استعرض ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49لسنة 1972.

وقال تأتي فلسفة مشروع القانون المعروض من إجازة المشرع لعضو هيئة التدريس الاستمرار في الخدمة بعد بلوغه سن الستين كأستاذ متفرغ بموجب نص المادة (123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وعين له مكافأة مالية في مقابل هذا العمل تساوى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش، وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على المساواة بين الأستاذ المتفرغ وعضو هيئة التدريس في الخدمة وباقي الأعضاء في الحقوق والواجبات، فيما عدا المناصب الإدارية التي لا يجوز للأستاذ المتفرغ تقلدها.

وجاء في تقرير اللجنة، أن القانون القائم أوجب حاليًا ألا يقل مجموع ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس من معاش ومكافأة بعد سن الستين عما يتقاضاه زميله الذى لم يصل إلى تلك السن، لكون كلاهما يؤدى ذات العمل والأعباء العلمية والتعليمية في حين يستحق الأستاذ المتفرغ معاشه عن مدة خدمته الأصلية التي أدى عنها اشتراكاته التأمينية طوال مدة خدمته وفقًا للقواعد التي تقرر المعاش بموجبها وتحدد مقداره على ضوئها وذلك خلافًا للمكافأة التي يتقاضاها من الجامعة إذ تعتبر مقابلًا مشروعًا لعمله فيها وباعثًا دفعه للموافقة على الاستمرار في العمل ليكون عمله كأستاذ متفرغ سببًا لاستحقاقها، إلا أن تلك المكافأة تزيد كلما زاد المرتب والبدلات المقررة للوظيفة.

الجامعات العملية التعليمية مشروع قانون الخطة والموازنة الجامعات الخاصة هيئة التدريس الجامعات المصرية

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الأخلاق المصرية

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