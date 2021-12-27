مصادرة 10 شيش من مقاهي خالفت الإجراءات الاحترازية بالشرقية

شنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملة لمتابعة مدى إلتزام أصحاب المقاهي بالإجراءات الإحترازية ومنع تقديم الشيشة للمترددين وتم التحفظ على 10 شيش بمقاهي مخالفة بالمدينة و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وفي سياق متصل، قامت رئاسة المركز بحملة لرفع الإشغالات المخالفة من الشوارع والطرق العامة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع والتنبيه على أصحاب المحال التجارية بالإلتزام بمواعيد الغلق المحددة والتي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء وتطبيق القانون على المخالفين.

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية على المقاهي والكافيتريات لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا ، فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفة على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية و مصادرة التوك توك المخالف لخطوط السير بالشوارع والطرق الرئيسية ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وكانت ئاسة مركز ومدينة فاقوس بالشرقية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالهيصيمية ومسؤلي الجمعية الزراعية، حملة لتنفيذ إزالة فى المهد بقريه الخطارة بعزبة شعير، عبارة عن سور من ثلاث جهات بالطوب الأبيض بارتفاع 1.5 متر، على مساحة 20 قيراطًا، وتمت الإزالة كليا حتى منسوب سطح الأرض وتطبيق القانون على المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية عبارة عن بناء مقابر مخالفة بدون ترخيص بعزبة السبكي التابعة للوحدة المحلية بالعصلوجي و تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وقامت رئاسة حى أول الزقازيق بحملة لتنفيذ قرار الإزالة رقم ١٤٢ و ٦٧ لسنة ٢٠٢٠ لعقار مخالف بشارع النقراشى وتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وفي سياق متصل شنت رئاسة الحي بالاشتراك مع شرطة المرافق حملة لرفع الإشغالات بشارع النقراشى وأمام القصر الأبيض ونفق المشاه بالمحطة وميدان التحرير وشارع البوسطه وشارع مولد النبي والحلقة وكوبري أبوعميرة وشارع الجلاء وشارع سعد زغلول وشارع الحسنيه وشارع حلقه السمك وتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.