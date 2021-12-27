تفاصيل الحالة الصحية للفنانة عبير صبري وزوجها بعد إصابتها بكورونا

انتشر خبر إصابة الفنانة عبير صبري خلال الساعات الماضية بشكل مكثف بعد إعلانها الإصابة بفيروس كورونا هي وزوجها من خلال منشور لها عبر حسابها على موقع الصور إنستجرام.

وعلم الدستور إنها وزوجها أصيبا ببعض الأعراض خلال اليومين الماضيين وبعد إجراء مسحة طبية ثبتت إيجابية حالتها لكنها حتى الآن لم تزد عن أعراض الإصابة بنزلات البرد ولا تتطور الحالة ويخضعان للعلاج في المنزل وبروتوكول وزارة الصحة.

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة عبير صبري بعد إصابتها بكورونا

كشفت الفنانة عبير صبري عن إصابتها مؤخرا هي وزوجها بفيروس كورونا المستجد من خلال صورة جمعتها بزوجها أعلنت فيها الخبر وطلبت الدعاء من جمهورها حيث تخضع حاليا للعزل في المنزل حتى تمر الأزمة بسلام.

ونشرت عبير صبري صورة تجمعها مع زوجها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: «كورونا إيجابي أنا وزوجي، الحمد لله ربنا يشفينا ويعافينا ويشفي كل مريض، ادعولنا ربنا يشفينا».

وكانت آخر أعمال الفنانة عبير صبري خلال الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “موسى” بطولة النجم محمد رمضان، وبمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم منهم سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

وعلى صعيد آخر، تدخل الفنانة عبير صبري خلال الموسم الرمضاني القادم تجربة جديدة من خلال مسلسل “يوتيرن” مع الفنانة ريهام حجاج والفنان القدير توفيق عبد الحميد وعدد كبير من النجوم تحت إشراف المخرج سامح عبد العزيز للمسلسل الذي كتبه أيمن سلامة وهو من إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض خلال الموسم الرمضاني القادم.