الإثنين 27 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

المرشحون لمنصب عميد كلية التجارة بسوهاج يعرضون خططهم التطويرية

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

ترأس الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، أعمال اللجنة المختصة باختيار المرشحين لمنصب عميد كلية التجارة، حيث تم عقد المقابلات الشخصية مع المرشحين بقاعة الاجتماعات الرئيسية باستراحة الجامعة بالقاهرة، وقد ضمت قائمة المرشحين لعمادة الكلية مرشحين اثنين فقط للمنصب، وهم الدكتور محمد السيد محمد الصغير، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد رجب عبدالملك وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وقال رئيس الجامعة، إن لجنة اختيار عميد لكلية التجارة انعقدت لتقييم المرشحين بناءً على عدة محاور تشمل، خطة تطوير الكلية، ونقاط القوة والضعف، والفرص والتهديدات التي تواجه الكلية، وكيفية التغلب على نقاط الضعف والاستفادة من نقاط القوة، وتطوير العملية التعليمية برمتها على مستوى مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، وخدمة المجتمع والبيئة، وكيفية تنمية الموارد الذاتية للكلية، إضافة إلى استعراض السيرة الذاتية للمرشح، وما يتحلى به من خواص تتعلق بالتوازن النفسي والاجتماعي، والتمتع بسمعة طيبة والالتزام بالقوانين واللوائح، وتعاونه واحترامه بين العاملين وزملاؤه بالعمل.

جدير بالذكر أن لجنة الاختيار تشكلت بجانب رئيس الجامعة، كل من الدكتور صفا محمود السيد أستاذ متفرغ بكلية التجارة ونائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور حسين عيسى، والدكتور سامي السيد فتحي ممثلان عن المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد نشأت فؤاد أستاذ متفرغ ممثلاً عن كلية التجارة .

 

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