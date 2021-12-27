الإثنين 27 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

على أنغام المهرجانات.. سماح النوبية تروي تجربة العمل بمجال «الدي جي»

سماح النوبية
سماح النوبية

على مر الزمان، يبقى للمزيكا سحرها الخاص، الذي يؤثر كل من تقع أذنه عليها ولو لمرة واحدة، ولا فرق في ذلك بين رجل وامرأة، فالجميع في مذاهب الفن سواء، غير أن هناك أناس شغفهم بالفن والمزيكا على وجه التحديد أكبر من ذلك بكثير، ويسلكون من أجل ذلك سبلًا تختلف بين الغناء والتلحين والتوزيع، كُل يستقر في النهاية على طاولة فن المزيكا.

واليوم نحن بصدد الحديث عن أحد ألوان الجنون بالمزيكا وهي مهنة الدي جي، قد يعتقد البعض أن الدي جي مهمة تقتصر على لعب عدد من الأغاني المعروفة ولا شيء أكبر من ذلك، لكن وبحسب من يعملوا في هذا المجال، فالدي جي فن له طابع خاص، ورغم ذلك يظل اقتحامه من قبل النساء شيء له حسابات أخرى.

سماح النوبية: "ننظم حفلات للفتيات ونقبل حضور الرجال في القاعات الكبرى"

قبل سبع سنوات بدأت سماح النوبية، صاحبة السبعة وثلاثين عامًا في تجهيز فرقتها المعروفة بإحياء الحفلات، في المناسبات المختلفة، سواء كانت أفراح أو سبوع أو أعياد ميلاد لفتيات كبار، تقول النوبية: "متخصصين أكتر في الأفراح وأعياد الميلاد ممكن لو لبنات كبار".

سماح النوبية

" الدي جي أهم حاجه في شغلنا".. في فرقتها التي تجوب أرجاء القاهرة والجيزة منذ سبع سنوات، يتم استقبال الفتيات التي تعمل على الدي جي، وتضم فرقة سماح من ثلاثة إلى خمسة فتيات تعمل على الدي جي، ويشترط للانضمام أن تكون الفتاة سبق وتعاملت مع فرق دي جي أخرى ولديها خبرة في التعامل مع برنامج الميكسر، الذي يجب أن يكون متواجد على جهاز الحاسب الشخصي الخاص بها.

أحد فتيات فرقتها التي تعمل على الدي جي

تقول النوبية، إنها تضطر أحيانًا إلى استقبال فتيات ليس لديهم خبرة في التعامل مع الدي جي، وتقوم هي بتدريبهم، ذلك في حالة وجود طلبات كثيرة لا تسعها الفتيات الموجودة بالفعل، من أجل أن يمر الموسم  بسلام.

وأكدت أنها تعمل في إطار الحفلات الخاصة بالفتيات وفقط، ويخلق الدي جي جوًا من البهجة يدفع الفتيات نحو تفريغ الطاقة الكامنة بداخلهم وتحقيق مزيدًا من السعادة، مشيرة إلى أنها لا تقبل الحفلات المشتركة إلا إذا كانت في القاعات الكبرى، وتقوم الفتيات وقتها على العمل علي الدجي جي كما لو كانت في حفلة خاصة.

-‏‏ الدي جي فتاة الزفة الافراح الشعبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

الأكثر قراءة

تحقيق فى حرق كاميرات شركة الموظف المنتحر فى التجمع

«عبدالقادر» يلقى نفسه فى النار لإنقاذ «سعدية».. عشرة عمر

«كلت معاه فطير ومِش».. الطفل ساجد يروى تفاصيل حديثه مع الرئيس السيسى (فيديو)

بعد أدهم نابلسى.. تامر حسنى: «فكرة الاعتزال موجودة فى دماغى»

«الإحصاء»: دمياط أعلى المحافظات مساهمة فى النشاط الاقتصادى.. والريف يتفوق على الحضر

براتب يصل لـ3000 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن فرص عمل جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الحرافيش» فى قبضة «المرشد العام»

أحمد سعد زايد

عيد الميلاد السعيد والظاهرة الدينية

منى رجب

مسئوليتنا كمواطنين لحياة أفضل مع سنة ٢٠٢٢

حسين دعسة

وفي الجولة الثامنة.. غضب

القس. رفعت فكرى

عام جديد وبداية جديدة!

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

لواء. محسن الفحام

أسبوع الصعيد

جمال-أسعد

الطائفية والعلم الفلسطينى

صور

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تطالب الاحتلال بالكف عن تغيير الطابع العمراني للجولان السوري المحتل

عضو عن الليكود: حكومة اسرائيل فشلت فى التعامل مع التطعيم ضد كورونا

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى: نتيجة فحص كورونا لبينيت سلبية