الإثنين 27 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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حوادث

قتل وطعن جيرانه بسكين في الإسكندرية.. حبس سائق على ذمة التحقيقات

جريدة الدستور

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، اليوم الإثنين، حبس سائق يدعى “حمو” لمدة 4 أيام على ذمة تحقيقات اتهامه بارتكاب مذبحة جديدة اعتدى خلالها  على جيرانه  بمساكن بشائر الخير بمنطقة كرموز بالإسكندرية، بسلاح أبيض عبارة عن سكينة كبيرة، ما أسفر عن مقتل ربة منزل وإصابة 4 آخرين بجروح طعنية وذبحية.

وعن التفاصيل تلقى قسم شرطة كرموز بلاغ  باعتداء مواطن على جيرانه بمساكن بشائر الخير 3 ووجود متوفى ومصابين.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتبين من الفحص، اعتداء المدعو "محمد.ع.أ" وشهرته "حمو"، 45 عامًا، سائق، على جيرانه بالطابق السادس بالبلوك 25 بمساكن بشائر الخير.

وتسبب المتهم في مقتل جارته "سعدية.م" 65 عامًا، ربة منزل وإصابة أبنائها "عزة. م"، 36 عامًا، و"أميرة. م"، 32 عامًا، و"سيد. م" 24 عامًا.

وكشفت التحريات أن المتهم اعتدى على جارته الأخرى "ربة منزل" بالشقة المواجهة تدعى "حنان. م" 40 عامًا، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، ومعظمهم في حالة خطرة.

ألقى القبض على المتهم، وتبين من التحريات أنه منفصل عن زوجته ويعيش بمفرده في شقة بذات العقار بالطابق الخامس، فيما تبين أن المتهم سبق علاجه نفسيًّا.

أمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية، بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وإحضار التقارير الطبية للمصابين والتحفظ على السلاح المستخدم بالحادث.

سائق سكين الإسكندرية مقتل ربة منزل اصابة

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