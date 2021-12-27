«الأرثوذكسية» تحتفل بوضع حجر أساس كنيسة جديدة في المنيا

وضع الأنبا مكاريوس، أسقف إيبارشية المنيا، حجر أساس كنيسة السيدة العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل بقرية بني مهدي التابعة للإيبارشية.

كان الأنبا مكاريوس قد صلى القداس الإلهي في الكنيسة ذاتها، وذلك قبل وضع حجر الأساس.

وجرى العرف أن يتم وضع العديد من المستندات التي توثق لزمن بناء الكنيسة والشخصيات الفاعلة وقت البناء، من بين هذه المستندات نسخة من الكتاب المقدس وصليب وصورًا لأوراق ملكية الأرض والتصريح الرسمي ببناء الكنيسة والرسومات الهندسية، إلى جانب العملات المحلية ونسخة من الصحف الصادرة يوم وضع حجر الأساس وصورًا للأب البطريرك والأب الأسقف، وتوضع هذه الأشياء في الصندوق الخشبي الذي يتم وضعه داخل حجر الأساس.

شارك في صلوات القداس ووضع حجر الأساس عدد من الآباء كهنة الإيبارشية وبعض من شعب القرية.

وفي سياق آخر، كان الأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا بمقر مطرانية المنيا، أحمد علي مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمنيا، وبرفقته السيدة سحر سليمان مسئول البروتوكولات بالفرع، حيث جرى توقيع بروتوكول تعاون بين المطرانية وفرع الهيئة بالمنيا في مجال مكافحة الأمية.

ويهدف البروتوكول إلى تمكين حوالي ثلاثمائة شخص من الإلمام بالقراءة والكتابة في ١٥ قرية، حيث تجهز المطرانية ١٧ فصلًا لتعليم القراءة والكتابة بهذه القرى.

وافتتحت مطرانية المنيا عام ٢٠١٩ بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمنيا ٤٠ فصلًا في تجربة حققت نتائج واضحة وقتها.

وفيما يخص الصعيد أيضًا منح مهرجان الكرازة المرقسية إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة شهادة الأيزو لعام ٢٠٢٠.

وسلم الأنبا موسى أسقف الشباب والمقرر العام للمهرجان، شهادة الأيزو ودرع المهرجان للقمص يوسف فرنسيس منسق إيبارشية سوهاج، نائبًا عن الأنبا باخوم أسقف الإيبارشية.

جاء ذلك خلال حفل إعلان نتيجة المهرجان لعام ٢٠٢١ الذي أقيم بالمركز الثقافي القبطي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية الأسبوع الماضي، والذي حضره عدد من أحبار الكنيسة ومنسقي المهرجان من عدة إيبارشيات.