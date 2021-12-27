الإثنين 27 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

لأول مرة.. مصر تحقق الاستقرار الكامل في إمدادات المنتجات البترولية محليًا

البنزين
البنزين

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول حقق إنجازات غير مسبوقة خلال عام 2021 فى جميع المجالات البترولية، من ضمنها الاستقرار الكامل في إمدادات الوقود محليًا.

وأشارت وزارة البترول خلال تقرير أصدرته اليوم، حول حصاد قطاع البترول خلال عام 2021، إلى أنه تم تحقيق الاستقرار الكامل للسوق المحلى خلال العام، حيث تم تغطية احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز، هذا وقد بلغ إجمالى ما تم استهلاكه حوالى 75.8 مليون طن بزيادة نسبتها 6% عن العام السابق وذلك كما يلى:

أولاً: المنتجات البترولية:

بلغت كمية استهـلاك المنتجـات البتروليـة حوالى 8ر27 مليون طن، منها كمية تبلغ حوالى 6ر8 مليون طن تم استيرادها قيمتها حوالى 3ر5 مليار دولار خلال هذا العام لاستكمال تغطية احتياجات الاستهلاك المحلى، وقد زاد استهلاك المنتجات البترولية عن العام السابق بنسبة حوالى 9ر6%.

ثانياً: الغاز الطبيعى 

جرى تلبية احتياجات السوق المحلى من الغاز الطبيعى خلال العام بكمية بلغت حوالى 48 مليون طن بزيادة نسبتها 6% عن العام السابق، ويمثل استهلاك قطاع الكهرباء حوالى 60% من إجمالى استهلاك الغاز.

وأضافت وزارة البترول، أنه تم تحقيق مستوى متميز فى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث  تهدف سياسة وزارة البترول إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وكافة القطاعات الاقتصادية فى جميع أنحاء الجمهورية فى سهولة ويسر وقد تم خلال عام 2021 تحقيق مايلى:

أولاً: نقل وتوزيع المنتجــات البتروليــة 

وبلغ عدد محطات تموين وخدمة السيارات والمنافذ التى تم تشغيلها خلال العام 110 محطة حتى نوفمبر 2021 ليصبح إجمالي عدد المحطات 3890 محطة.

كما أطلق أول تطبيق إلكترونى على الهاتف المحمول Mop stations للتعريف بمواقع وأماكن محطات تموين السيارات بمختلف أنواع الوقود على جميع أجهزة الهواتف الذكية ويتيح التطبيق لمستخدميه تحديد مواقع أقرب المحطات التى تقدم الخدمة التى يحتاجها وذلك من خلال اختيار نوع الوقود الذى يرغب قائد المركبة فى استخدامه.

وبلغ عدد مراكز توزيع أسطوانات البوتاجاز التى تم إضافتها خلال العام 18 مركزاً جديداً لتوزيع أسطوانات البوتاجاز على مستوى الجمهورية حتى نهاية شهر نوفمبر 2021، ليصل إجمالي عدد المراكز على مستوى الجمهورية إلى 3092 مركزًا حتى نهاية نوفمبر2021.

وتدشين أول منظومة الكترونية لإدارة ومتابعة عمليات تداول وتوزيع البوتاجاز محليًا في كافة مراحلها بغرض إحكام الرقابة على الكميات المنقولة، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في إدارة ومتابعة منظومة تداول البوتاجاز.

لاول مرة البترول مصر الاستقرار الكامل وزارة البترول

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