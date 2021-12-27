الإثنين 27 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الاثنين 27 ديسمبر 2021

الابراج
الابراج

قدم موقع timesofindia حظك اليوم الاثنين 27 ديسمبر 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي: 

برج الحمل 

اليوم قد تشعر بالملل الشديد، قد يجعلك ذلك كسولًا ، ومن المحتمل أن تكون غير مركّز في العمل ، ونفاد الصبر قد يدفعك إلى الأسفل بشكل سلبي، قد تجعلك صحة الأطفال والزوج منزعجًا، أنت تتجنب الاستثمار في الأصول، يجب أن تتجنب الخوض في الجدال في الأمور الأسرية.

برج الثور 

قد تجد اليوم اهتزازات سلبية من حولك قد تجعلك غير سعيد، لذا يُنصح بتجنب الاستثمار في الأصول التي لا قيمة لها، من غير المحتمل أن يكون أصدقاؤك داعمين لك اليوم، لذلك لا تتوقع منهم المزيد من المساعدة ، وإلا فقد يجعلك ذلك أكثر حزنًا، يُنصح باتباع الحدس قبل اتخاذ قرارات مهمة اليوم.

برج الجوزاء 

اليوم قد تكون قادرًا على تنفيذ خطط العمل بنجاح بدعم من مرؤوسيك  قد تشارك في اجتماع اجتماعي أو اجتماع عائلي، مما قد يعزز شبكتك، من المحتمل أن تذهب في رحلات قصيرة متعلقة بالعمل ، مما قد يمنحك مزايا في المستقبل القريب.


برج السرطان 

اليوم هو يوم جيد، من المرجح أن تكون صحتك المالية جيدة، قد تحصل على فوائد من استثماراتك السابقة، قد يكون لديك سيطرة على إنفاقك على أشياء لا قيمة لها ، مما قد يزيد من مدخراتك.

برج الأسد

يوم جيد لك لديك حيوية وطاقة جيدة، قد تستمتع في العمل ، وقد تستمتع بلحظات رومانسية مع زوجتك ، مما قد يحسن الانسجام الأسري، من المحتمل أن تضع خططًا جديدة لبدء مشروع جديد ، وقد يساعدك الكمال في تصميم مخطط انسيابي.

برج العذراء

 اليوم قد تصاب بخيبة أمل، ننصحك بالتحكم في غطرستك ، وإلا فقد تتعرض لبعض الخسائر بسبب حديثك أثناء حديثك مع أي شخص. يجب أن تكون طيور الحب حذرة في المناقشة وإلا فقد تتأثر العلاقات.

برج الميزان

فمن المحتمل أن تفتح مصادر جديدة للدخل، وستبدأ استثماراتك السابقة الآن في الدفع من حيث الأرباح،و تتحول خسائرك إلى أرباح، مما يعزز صحتك المالية، قد يتم حل المشكلات الصحية المتعلقة بالوالدين. 

برج العقرب

 اليوم قد تكون سعيدا جدا، سوف تكون مشغولا في العمل، قد يكون كبار السن لديك سعداء ويقدرون عملك، من المحتمل أن يكون لديك بعض التغييرات في مكانك أو منصبك أو مسؤولياتك في العمل ، من حيث الترقيات.

برج القوس

الوضع الفوضوي اليوم تحت السيطرة، يمكنك بدء أعمالك المؤجلة، قد تكافأ على عملك الشاق، هناك بعض المكاسب في عملك والتي قد تعزز أموالك قد تنفق المال على القطع الأثرية . قد تخطط أيضًا للسفر إلى الخارج.

برج  الجدي

 اليوم ، قد تكون مشغولاً بقضايا الأسرة، يمكنك استكشاف مصادر الدخل الإضافية من حيث المكاسب، قد تهتم بالتحف والأفلام والتألق الذي قد يحسن من إبداعك.

 برج الدلو

 قد لا تشعر أنك على ما يرام ، قد تكون لديك مشاكل صحية، مما قد يؤثر على مهنتك وحياتك المنزلية، من المحتمل أن تكون منزعجًا بسبب مشاكل صحية للزوج / الزوجة،  قد يتم اختبار صبرك عدة مرات. يُنصح بعدم القيام باستثمارات في مشاريع تجارية جديدة ، وإلا فقد تتعرض لخسائر. 

برج الحوت

قد تشعر بصحة جيدة ، ويمكن علاج المشاكل الصحية القديمة الآن، يمكنك أيضًا التقدم بطلب للحصول على قرض لشراء بعض الأشياء المتعلقة بالرفاهية.

خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الاثنين اليوم الاثنين 27 ديسمبر 2021 لجميع الأبراج الفلكية

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وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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