الإثنين 27 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحري عن نشاط «اللص النائم» عقب القبض عليه أثناء سرقة منزل بالأقصر

القبض علي لص
القبض علي لص

تجري النيابة العامة بالأقصر، اليوم الإثنين، تحقيقاتها حول ضبط لص "نائما" داخل منزل أسرة وسط مدينة الأقصر بعدما غلبه النعاس داخل المنزل أثناء السرقة وطلبت النيابة تحريات المباحث حول نشاط المتهم.. 

وكشفت التحقيقات أن المتهم تسلل إلى المنزل في غياب أصحابه لتنفيذ جريمة سرقة وعندما جلس بالمنزل غلبه النعاس وفور عودة أصحاب المنزل فوجئوا به فتم الاستغاثة بالجيران والإمساك به وتسليمه للشرطة. 

كان تمكن أصحاب منزل بشارع التليفزيون وسط مدينة الأقصر من ضبط لص داخل منزلهم أثناء نومه في الفراش داخل إحدى حجرات المنزل، بعد أن غلبه النعاس أثناء السرقة.

تلقى اللواء خالد عبدالحميد، مدير أمن الأقصر، إشارة من قسم الأقصر، بناء على بلاغ من صاحب منزل، يُفيد بضبط لص «ع. م»، 30 عامًا، نائمًا في فراشه بعد أن غلبهُ النعاس أثناء محاولته السرقة بعد منتصف الليل.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لموقع البلاغ وتمكنت من ضبط اللص والتحفظ عليه داخل القسم والكشف على سجله ومعلوماته، وتم تحرير محضر شروع في سرقة، كما تم عرض المتهم على النيابة العامة.

الأقصر نائما مدينة الأقصر النعاس سرقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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