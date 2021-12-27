تجديد حبس عصابة تخصصت في النصب علي المواطنين بمدينة نصر

قرر قاضِ المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، اليوم الإثنين، تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين 15 يومًا علي ذمة التحقيق.

البداية ببلاغ من صاحب معرض سيارات، مقيم بمحافظة البحيرة بسابقة قيام أحد الأشخاص بعرض سيارة للبـيـع مقابل مبلغ مالي من خلال أحد مواقع التسوق الإلكتروني واتفاقـه مـع الأخيـر علـى شرائها، وعقـب استلامه توكيل بيع "مزور" قام المتهم بمغافلته، واستولى منه على المبلغ المالي والسيارة ولاذ بالفرار، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته السيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحصله على التوكيل المزور من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، وتم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالى من متحصلات واقعة النصب، وأضاف بإنـفـاقه بـاقـي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

وتمكن رجال المباحث من ضبط الأخير وبحوزته عدد من التوكيلات بدون بيانات ومحررة بأسماء أشخاص مختلفة، وصور توكيلات ممهورة بشعار الجمهورية، وشهادة بيانات سيارة، وجميعهم مزورين.

وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في اصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة بقصد ترويجها على عملائهما مقابـل تـحصـله على مبالغ مالية، وبتطوير مناقشة المتهمان اعترفا بالنصب على المواطنين.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وقررت حبسهم 4 أيام.