اليوم.. محاكمة سعاد الخولي بتهمة الكسب غير المشروع

تواصل محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس اليوم الإثنين، نظر جلسة محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق وذلك لإتهامها بتحقيق كسب غير مشروع قدره 900 ألف جنيه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين العابدين وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيي الدين وكامل سمير كامل وامانة سر شريف محمد علي.

التحقيقات في تضخم ثروة سعاد الخولي

وكان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، في وقت سابق، أحال سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، إلى المحاكمة الجنائية، لتحقيقها كسب غير مشروع بقيمة 900 ألف جنيه وتضخم ثروتها خلال فترة عملها.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمة حصلت لنفسها ولأبنائها على کسب غير مشروع قدره 900 ألف جنيه، عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر ناشئة عن وجود زيادة في ثروتها بما لا يتناسب مع مصدر دخلها.

كما جاء بالتحقيقات، أن المتهمة استغلت صفتها الوظيفية وحصلت على العديد من العقارات من الجهات التي تعاملت معها واستثمارها بإعادة بيعها، فضلًا عن قيامها بعمل العديد من العلاقات مع المترددين على جهات عملها والحصول على ميزات وهدايا ومبالغ مالية، ما نتج عنه زيادة في ثروتها بشكل لا يتناسب مع دخلها كموظفة في الدولة وعجزت عن إثبات مصدر تلك الأموال.

وسبق أن صدر بحق سعاد الخولى في قضية أخرى حكما في قضية الرشوة عام 2019 عندما أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة جامع حكما رادعا بحق سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا حيث قضت بالسجن المشدد 12 سنة وتغريمها وعزلها من منصبها ومصادرة مبلغ مالي.

كما قضت المحكمة بإعفاء 5 متهمين آخرين من العقوبة في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومي لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمي.