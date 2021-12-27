كوريا الجنوبية تسجل 4207 إصابات جديدة بكورونا و55 وفاة

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الإثنين، تسجيل 4207 إصابات جديدة بفيروس

كورونا في كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 611 ألفا و670 إصابة، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.



كما سجلت البلاد 55 حالة وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة إلى 5300 وفاة وأبلغت كوريا الجنوبية عن إضافة 69 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات به في البلاد إلى 445 شخصا.



وتلقى 85.7% من السكان البالغ عددهم 52 مليون نسمة جرعة أولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بينما تلقى 82.4% التطعيم كاملا، وحصل 6ر29% على جرعات معززة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.