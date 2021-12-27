الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو والخرطوم تبحثان ترتيبات عقد لجنة التشاور السياسى

وكيل وزارة الخارجية
وكيل وزارة الخارجية السودانية والسفير الروسي

بحث وكيل وزارة الخارجية السودانية، عبد الله عمر بشير، مع السفير الروسي لدى الخرطوم، فلاديمير جيلتوف، ترتيبات عقد لجنة التشاور السياسي لروسيا والسودان في سبتمبر المقبل.

 

وذكرت وكالة "سونا" السودانية الرسمية أن اللقاء تناول "العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، حيث أشاد الوكيل بمستوى العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، مثمنا وقوف روسيا إلى جانب السودان في كثير من المواقف الدولية".

 

كما أحاط بشير جيلتوف "بالتطورات السياسية الأخيرة التي شهدتها البلاد، وترتيبات العودة إلى مسار الانتقال الديمقراطي"، مشيرا إلى "الجهود التي يضطلع بها... رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، هذه الأيام ومساعيه في تشكيل الحكومة الجديدة".

 

من جانبه جدد السفير الروسي، حسب "سونا"، "دعم بلاده الثابت للسودان في مختلف المجالات"، مشيرا إلى "أهمية التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية".

 

كما أكد جيلتوف "استعداد روسيا للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمنح شحنات من القمح للسودان في نهاية هذا العام".

 

وشدد اللقاء على "ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات لجان التشاور السياسي التي عقدت في سبتمبر الماضي في موسكو، والترتيب لانعقاد الجولة المقبلة في الخرطوم في سبتمبر من العام القادم".

 

وأضافت الوكالة أن اللقاء أكد على "استئناف اجتماعات اللجان الوزارية المشتركة بين البلدين فور تشكيل الحكومة الجديدة".

 

وعلى صعيد آخر، سجلت روسيا 23721 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 24946 إصابة اليوم، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 29 سبتمبر الماضي.

 

وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس، في تقريره اليومي، إن حصيلة ضحايا الفيروس في روسيا شهدت انخفاضًا بتسجيل 968 وفاة خلال آخر 24 ساعة، مقابل 981 وفاة السبت، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 11 أكتوبر، ليبلغ مجموعها 304 آلاف و218 حالة وفاة.

 

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 10 ملايين و392 ألفًا و20 إصابة.

 

وتماثل للشفاء 37285 مريضًا  ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 9 ملايين و771 ألفًا و259 شخصًا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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