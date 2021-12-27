الإثنين 27 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر: اكتشاف حالتين جديدتين لمتحور كورونا «أوميكرون»

أوميكرون
أوميكرون

أعلنت الجزائر اكتشاف حالتين جديدتين لمتحور كورونا "أوميكرون" داخل أراضيها.


وأوضح معهد باستور الجزائري للأبحاث الطبية أن الحالتين هما لجزائريين إثنين قدما من فرنسا وبريطانيا، ليصل بذلك عدد الإصابات المؤكدة بهذا المتحور إلى أربع حالات.


وأوضح المعهد الجزائري أنه تم تأكيد هاتين الحالتين عن طريق تحليل "التسلسل الجيني"، عقب إيجابية نتيجة اختبار " PCR" الخاص بهما.


وذكر معهد باستور أنه بالنظر إلى الوضع الحالي لظهور السلالات المتحورة عبر العالم ومدى انتشار الفيروس، فإنه بات أكثر من الضروري التزام الحيطة والتلقيح، وكذلك الالتزام الصارم بالتدابير الصحية الوقائية المتمثلة في ارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي والغسل المتكرر لليدين لمواجهة أي تطور محتمل للوضعية الوبائية.


يذكر أن معهد باستور الجزائر،‏ والذي تم إنشاؤه في عام 1894 ينتمي إلى شبكة معاهد باستور الدولية المتكونة من 33 معهدا تتعاون فيما بينها في مجالات الوقاية والحماية الصحية ومراقبة الأمراض المعدية والطفيلية.

 

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

 

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

 

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلًا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

 

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول إفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلًا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.

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