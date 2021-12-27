فوائد «نكة البرسيم»

«نكة البرسيم».. هو نبات زينة يوجد عادة في الحدائق الآسيوية، يحظى بالشهرة لزهوره الملونة ذات الخمس بتلات والتي تأتي في مجموعة متنوعة من الألوان.

تنمو نكة الحبيبات بكثرة في آسيا، ومع ذلك فإنه ببساطة لا يمكن أن يعيش في المناطق التي توجد فيها درجات حرارة منخفضة للغاية، بخلاف الأغراض الزخرفية، تُزرع نكة البرسيم في بعض الثقافات لخصائصها الطبية أيضًا.

نكة البرسيم التي تحمل زهورًا بيضاء أو وردية هي التي تستخدم عادة للأغراض الطبية، فيما يلي بعض الفوائد الطبية المعروفة لديها وفقًا لما ذكره موقع "healthybuilderz" الخاص بالتغذية العلاجية.

يخفض ضغط الدم:

يتم استخدام أجزاء مختلفة من نكة الحنجرة للشفاء، ولكن للحفاظ على ارتفاع ضغط الدم، فإن الأوراق هي المستخدمة يجب غليها في الماء لتحويلها إلى شاي.

يجب الامتناع عن تناول الشاي من أوراق النكة إذا كنت تتناول بالفعل أدوية لارتفاع ضغط الدم لأنه من الممكن أن يصل ضغط الدم إلى مستويات منخفضة بشكل خطير.

يتحكم في نسبة السكر في الدم:

تمامًا مثل التعامل مع ارتفاع ضغط الدم، يتم أيضًا تحويل أوراق النكة إلى شاي للحفاظ على ارتفاع نسبة السكر في الدم تحت السيطرة، حيث يمكن أن يكون الشاي الناتج مفيدًا لمرضى السكر ومرضى السكر.

القضاء على حصوات الكلى الكبيرة:

يمتلك أوراق "نكة البرسيم" خصائص مدرة للبول خفيفة، ولهذا السبب يوصى به بشكل شائع للأشخاص المعرضين للإصابة بحصوات الكلى.

كما أن الخصائص المدرة للبول والمضادة للميكروبات التي يمتلكها الشاي المذكور تجعله علاجًا شائعًا لالتهابات المسالك البولية والتهابات المسالك البولية.

يخفف احتقان مجرى الهواء:

يوصي المعالجون التقليديون بتناول شاي نكة البرسيم، لأولئك الذين يعانون من نزلات البرد والانفلونزا للتخفيف من احتقان الأنف.

يخفف وجع الأسنان:

يتيح لك ترك كوب من شاي النعناع يبرد إلى درجة حرارة الغرفة التخلص من ألم الأسنان المزعج، كل ما عليك فعله هو الغرغرة به حتى مرتين في اليوم.