الإثنين 27 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

فوائد «نكة البرسيم»

نكة البرسيم
نكة البرسيم

«نكة البرسيم».. هو نبات زينة يوجد عادة في الحدائق الآسيوية، يحظى بالشهرة لزهوره الملونة ذات الخمس بتلات والتي تأتي في مجموعة متنوعة من الألوان.

 

تنمو نكة الحبيبات بكثرة في آسيا، ومع ذلك فإنه ببساطة لا يمكن أن يعيش في المناطق التي توجد فيها درجات حرارة منخفضة للغاية، بخلاف الأغراض الزخرفية، تُزرع نكة البرسيم في بعض الثقافات لخصائصها الطبية أيضًا. 

 

نكة البرسيم التي تحمل زهورًا بيضاء أو وردية هي التي تستخدم عادة للأغراض الطبية، فيما يلي بعض الفوائد الطبية المعروفة لديها وفقًا لما ذكره موقع "healthybuilderz" الخاص بالتغذية العلاجية.

 

يخفض ضغط الدم:

يتم استخدام أجزاء مختلفة من نكة الحنجرة للشفاء، ولكن للحفاظ على ارتفاع ضغط الدم، فإن الأوراق هي المستخدمة يجب غليها في الماء لتحويلها إلى شاي.

 

يجب الامتناع عن تناول الشاي من أوراق النكة إذا كنت تتناول بالفعل أدوية لارتفاع ضغط الدم لأنه من الممكن أن يصل ضغط الدم إلى مستويات منخفضة بشكل خطير.

 

يتحكم في نسبة السكر في الدم:

تمامًا مثل التعامل مع ارتفاع ضغط الدم، يتم أيضًا تحويل أوراق النكة إلى شاي للحفاظ على ارتفاع نسبة السكر في الدم تحت السيطرة، حيث يمكن أن يكون الشاي الناتج مفيدًا لمرضى السكر ومرضى السكر.

 

القضاء على حصوات الكلى الكبيرة:

يمتلك أوراق "نكة البرسيم" خصائص مدرة للبول خفيفة، ولهذا السبب يوصى به بشكل شائع للأشخاص المعرضين للإصابة بحصوات الكلى.

 

كما أن الخصائص المدرة للبول والمضادة للميكروبات التي يمتلكها الشاي المذكور تجعله علاجًا شائعًا لالتهابات المسالك البولية والتهابات المسالك البولية.

 

يخفف احتقان مجرى الهواء:

يوصي المعالجون التقليديون بتناول شاي نكة البرسيم، لأولئك الذين يعانون من نزلات البرد والانفلونزا للتخفيف من احتقان الأنف.

 

يخفف وجع الأسنان:

يتيح لك ترك كوب من شاي النعناع يبرد إلى درجة حرارة الغرفة التخلص من ألم الأسنان المزعج، كل ما عليك فعله هو الغرغرة به حتى مرتين في اليوم.

نزلات البرد التغذية العلاجية الانفلونزا الأسنان نكة البرسيم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

الأكثر قراءة

«علمية كورونا» تكشف عدة نصائح للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا

أسئلة المهام الأدائية للصف الرابع الإبتدائي

داعية يرد: ماذا أفعل حتى أحافظ على نعمة الله من الحسد؟

سعر اليورو اليوم الإثنين

«الصناعات الغذائية»: مضاعفة الكميات من الأسماك بتخفيضات 30%

الجزائر: اكتشاف حالتين جديدتين لمتحور كورونا «أوميكرون»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«العتبة».. محطة مترو «كوفيد- 19» ومتحوراته

حسين دعسة

قانونية النواب تقر مشروع تعديل الدستور الأردنى

د. منى حلمى

«فريد» العود هو الملك وليس أنا

مؤمن المحمدي

الأهلى داخ

علي سعدة

محاكمة ثعلب

محمد عبدالعزيز

«عاش هنا».. تحية مصرية حضارية لصناع مجدها

د.أحمد الخميسى

الدور المعرفى للأدب

محمد نجم

موضة مزاحمة الدولة للقطاع الخاص

صور

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

حفلة منير

محطة تل أبيب

المزيد

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى: نتيجة فحص كورونا لبينيت سلبية

إسرائيل تقر خطة لمضاعفة عدد المستوطنين فى الجولان المحتل

صحيفة عبرية: إسرائيل تدرس منح تسهيلات لغزة