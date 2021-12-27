الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

ماذا يمكنك أن تفعل بالهدايا غير المرغوب فيها في عيد الميلاد؟

هدايا عيد الميلاد
هدايا عيد الميلاد

نأمل أن نتلقى في عيد الميلاد هذا كل ما تريد من هدايا، ولكن قد تكون الهدية غير مرغوب فيها، مثلما تلقينا جميعًا وقت ما هدية لا تلبي آمالنا، ولكن لا نصرح لأننا نشعر بالحساسية تجاه من أعطانا الهدية، ولكن لا نشعر بالسعادة تجاهها مهما كنا ممتنين للشخص.

إذن، ما الذي يمكنك فعله بهدية لا تحرص عليها، بخلاف إخفائها في دولابك وفقًا لموقع “Metro”:

إعادة الهدية

إذا كان لديك إيصال هدية، فيجب أن تكون قادرًا على إعادة العنصر إلى المتجر واسترداد أموالك بالكامل، ولكن إذا لم يكن لديك دليل على الشراء، قد لا تتمكن من استرداد العنصر.

إعادة التدوير 

قد تتبرع لبنوك الملابس والأحذية، ولكن يمكنك أيضًا أن تكون مبدعًا، فاحتفظ بالهدية لاستخدامها مرة أخرى حتى كصندوق إن جاز، وقد تستخدم هدية الأكواب كأواني أقلام وأطباق للطيور، يمكنك حتى تحويل "الدبدوب" إلى وسادة.

إذا كانت الهدية ملابس وكان مقاسها كبيرًا، يمكنك أيضًا الذهاب إلى الخياط المحلي أو الخياطة لتغييره ليناسبك تمامًا، سيكونون أيضًا قادرين على تعديل النمط العام للعنصر أيضًا، إذا لم يكن ذلك يناسب ذوقك تمامًا، فضلًا عن استطاعتك تحويل المجوهرات إلى أشكال أخرى، كما يمكن أن يتحول وشاح إلى منفضة الغبار، ويمكن استخدام إطار الصورة مع صورة مختلفة، وما إلى ذلك، فكر خارج الصندوق.

كن صادقًا

يمكنك أن تكون صادقًا بشأن عدم حب الهدية وإعادتها إلى المانح.

قد تكون قد حصلت على الهدية بالفعل أو أنها ببساطة لا تعجبك، مهما كان السبب، فقد قاموا بشرائها وإذا لم تكن بحاجة إليها أو تريدها، فيمكنهم الاستفادة منه أو استرداد أموالهم الخاصة.

 

تخلى عنها

ضع الهدايا خارج باب منزلك وعليها تعليق "مجانية"، فمن الجيد أن تنتقل إلى شخص آخر ولكن أيضًا تجنب مشاعر مانح الهدايا "ما لم يكن جارك"، أو اتركها على مكتب أحد الزملاء، في محطة للحافلات، في مترو الأنفاق وما إلى ذلك، بذلك يمكنك حقًا أن تحدث فرقًا في يوم شخص ما.

تبرع بها للجمعيات الخيرية

تحتاج المتاجر الخيرية بانتظام إلى أشياء للبيع وتحتاج إلى أموال أكثر من أي وقت مضى.

قم ببيعها

يمكنك بيع سلعك على مواقع المزادات، والأسواق.

اصرفها

قم بإقامة حفلة تبادل هدايا غير مرغوب فيها، ليجلب الجميع هدية غير مرغوب فيها ويقايضون بهدية شخص آخر غير مرغوب فيها.

هدية عيد الميلاد حفلة بيع استرداد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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