«علمية كورونا» تكشف عدة نصائح للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا

كشفت الدكتورة نهى عاصم أستاذ مساعد الصحة العامة وعلم الأوبئة وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن عدة نصائح هامة للوقاية من عدوى فيروس كورونا.



وقالت إن الدولة قامت بتوفير لقاحات فيروس كورونا والتوسع في تطعيم المواطنين، لافتة إلى أنه على المواطنين دور كبير للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية والتهوية الجيدة وتطبيق التباعد الاجتماعي.



ونصحت بضرورة ارتداء الكمامة وتطهير الأسطح وغسيل الايدى بصورة مستمرة للوقاية من فيروس كورونا وغيرها من الأمراض التنفسية، بالإضافة إلى التحورات المصاحبة لفيروس كورونا.



كما نصحت المواطنين بضرورة تلقى لقاحات فيروس كورونا خصوصًا أصحاب الفئات المزمنة وكبار السن، للوقاية من مضاعفات فيروس كورونا.