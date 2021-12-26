الأحد 26 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تأمر بعرض قاتل والده وشقيقه بإمبابة على مستشفى الأمراض النفسية

النيابة العامة
النيابة العامة

أصدرت، اليوم الأحد، النيابة العامة قرارًا بعرض المتهم بقتل والده وشقيقته بمنطقة إمبابة بجنوب الجيزة، على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، لتوقيع الكشف الطبي عليه.

كما أجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة لمسرح الحادث، وتم التحفظ على عينة من دماء المجني عليهما، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن المتهم يعانى من مرض نفسي، وسبق اتهامه في عدة قضايا.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بقتل والده وشقيقته بمنطقة إمبابة، حيث اعتدى عليهما بسلاح أبيض، وأشارت التحريات إلى أن المتهم يعاني من مرض نفسي.

وكانت تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل مسن وابنته ربة منزل داخل مسكنهما في إمبابة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة،  وبإجراء التحريات تبين تعرضهما لاعتداء بسلاح أبيض بعدة طعنات، وأن ابن المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وضبط أداة الجريمة، وتبين أنه يعاني من مرض نفسي.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

القبض على عاطل الأمراض النفسية النيابة العامة توقيع الكشف الطبي جنوب الجيزة بسلاح أبيض بقتل والده بمنطقة إمبابة

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الأخلاق المصرية

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