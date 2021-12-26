القبض على 5 متهمين بقضية «شهيد الغدر» فى المنوفية

تمكنت مباحث شبين الكوم بقيادة المقدم محمد المغربي رئيس المباحث، من القبض على خمسة أشخاص لتسببهم في مقتل شاب بقرية كفر البتانون التابعة لذات المركز.



وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطار من المستشفى الجامعي بشبين الكوم بوفاة شاب "م، ج" 23 عاما، يعمل بالمعمار، وإصابة اثنين آخرين هم عم وشقيق المجنى عليه، إثر التعدي عليه من خمسة أشخاص.

ومن جانبها، تمكنت مباحث شبين الكوم بقيادة المقدم محمد المغربي خلال 24 ساعة، من ضبط خمسة أشخاص المتهمين بالقضية، وهم: «م خ السنباوي، ع س السنباوى، خ م السنباوى، ع خ السنباوي، س ع السنباوي، س ع السنباوي».



تم تحرير المحضر اللازم، وتكليف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.