الأحد 26 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

القبض على 5 متهمين بقضية «شهيد الغدر» فى المنوفية

متهمين
متهمين

تمكنت مباحث شبين الكوم بقيادة المقدم محمد المغربي رئيس المباحث، من القبض على خمسة أشخاص لتسببهم في مقتل شاب بقرية كفر البتانون التابعة لذات المركز.


وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطار من المستشفى الجامعي بشبين الكوم بوفاة شاب "م، ج" 23 عاما، يعمل بالمعمار، وإصابة اثنين آخرين هم عم وشقيق المجنى عليه، إثر التعدي عليه من خمسة أشخاص.

 

ومن جانبها، تمكنت مباحث شبين الكوم بقيادة المقدم محمد المغربي خلال 24 ساعة، من ضبط خمسة أشخاص المتهمين بالقضية، وهم: «م خ السنباوي، ع س السنباوى، خ م السنباوى، ع خ السنباوي، س ع السنباوي، س ع السنباوي».


تم تحرير المحضر اللازم، وتكليف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المنوفية المغرب شهيد قتل تحقيق وفاة اصابة مقتل مستشفى خلال أمن

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وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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